За какие нарушения перестают «щелкать» водителей камеры ГИБДД в снегопад

В снегопад опасаются ездить только неуверенные в себе водители и те, кто патологически боится попасть в аварию по чужой вине. Большинство же опытных шоферов знает: чем сильнее осадки зимой, тем интересней управлять транспортным средством. И, что немаловажно, безопасней с точки зрения штрафов от камер автоматической фиксации.

Если в вашу местность пришел теплый циклон и принес с собой липкий мокрый снег, то чем больше ты проведешь в этот период времени в дороге, тем надежнее окажется «защита» от камер ГИБДД. Ведь летящий налипает на госномера и порой полностью покрывает их поверхность толстым слоем. Даже небольшой мороз превращает эту массу в ледяной монолит и накрепко «приклеивает» ее к ГРЗ.

В результате ни одна камера не «обилетит» водителя такого авто — даже за самое наглое нарушение ПДД. При этом гаишники, как правило, не обращают внимания на закрытые снегом номерные знаки. Поскольку прекрасно понимают, что их водители тут не при чем, виновата погода. А сил и возможностей у ДПС на то, чтобы останавливать каждую машину и требовать от ее владельца очистить номер, явно недостаточно. Вот и ездит множество водителей не только в снегопад, но и достаточно долгое время после него с залепленными снегом госномерами, не опасаясь штрафов.