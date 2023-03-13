Как дети попадают за руль каршеринга и бьются затем в ДТП

Дождь, снег, гололед, воскресенье — и так не лучшие факторы для безаварийного вождения, а тут еще за рулем оказались дети. Итог — намотанный на столб каршеринговый автомобиль и пострадавшие — 17-летний водитель и пассажир 2007 года рождения. Всего в машине было пятеро угонщиков.
Несовершеннолетний любитель погонять на прокатном авто воспользовался чужим аккаунтом. Как ему это удалось и почему торговлю подобным фальсификатом до сих пор не удалось искоренить — главный вопрос, которым задалась общественность. И как водится, мнения по данному вопросу немедленно разделились.
С одной стороны, раз сел за руль и достал до педалей, сообразил, как завести машину — целенаправленно нарушил закон и неси за это ответственность. С другой, стоит ли винить одного лишь «тина» в том, что он использовал очередную общедоступную возможность купить в один клик фальшивый аккаунт, потому что «если без аварий, то никто и не заметит»?
Аргументы тех, кто считает, что в первую очередь именно подростки должны нести за это правонарушение ответственность, просты. Дети бьются везде — и на каршеринговых и на угнанных у родителей личных авто, так что вина в первую очередь на угонщике и его близких, не уследивших за чадом. Надо было воспитывать как следует, причем тут сервис? А если и причем, то пусть родители и оператор каршеринга в суде решают и доказывают, что последний не должен был продавать услугу.
Доводы тех, кто против наказания детей или только их одних не менее весомы. Почему виноваты глупые подростки, а не взрослые — администраторы сервиса каршеринга, которые не позаботились о том, чтобы обезопасить свои аккаунты от подделок? В конце концов, в магазинах же не отпускают алкоголь лицам моложе 18-ти лет и подобный проступок влечет для торговой точки неминуемый штраф. А в чем разница с сервисом, который продает поездки?
— Никто тут ответственность ни с подростка, ни с родителей снять не пытается, — пишет участница одного из автомобильных телеграм-чатов. Мы про ответственность сервиса говорим. Понимаете? Не должно быть так, чтобы 15-летний мог без проблем взять машину и на ней уехать. А то камер понатыкали, которые мутные фотки клепают — то ли с ремнем, то ли без, то ли с телефоном, то ли с булкой в руке…. А сделать так, чтобы дети или алкаши не могли взять машину — не осилили. Не осилили — несите ответственность…
Так есть ли выход? Или стороны так и будут сыпать взаимными упреками в том, кто больше виноват, но ничего не делать?
— Единственный и самый простой выход — авторизация в приложении через госуслуги. Это самое логичное действие, чтобы избежать или снизить риск возникновения подобных ситуаций, — считает юрист Илья Афанасьев. — Дороже поставить камеру в машину для объективного контроля арендной сессии, но тоже вариант. И обязательно надо вводить ответственность для несовершеннолетних в виде исправительных работ, например. Ведь с ответственностью у нынешних детей и так проблемы из-за засилия психологов, берегущих нежную психику от травм, плюс родители своей гиперопекой помогают. Так что уголовную ответственность надо вводить обязательно. Путь рассказывают о детских переживаниях друг другу, подметая улицы, — считает юрист.
Однако по мнению руководителя рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» и координатора движения «Синие ведерки» Петра Шкуматова устраивать концлагерь для подростков — не лучший выход.
— Надо разумно подходить к ответственности как сервиса проката автомобилей, так и родителей. И использовать современные способы аутентификации. Только сочетание всех методик и справедливое распределение ответственности может привести к результату. Пока же тут наблюдается перекос, когда сервис по факту ни за что не отвечает. Но действительно должен, так как не принял всех мер для предотвращения подобных инцидентов. Такая ответственность может быть закреплена законодательно, разговоры о необходимости принятия федерального закона о каршеринге ведутся уже давно, — напоминает общественник.
А между тем, за разговорами об уголовной ответственности, которая наступает с 14 лет, гипотетически каршеринг сегодня могут арендовать не только подвластные всемогущему уголовному кодексу подростки, но и вполне себе дети.
И похоже, до тех пор, пока в законе не пропишут не только права, но и обязанности для операторов и пользователей прокатных сервисов, мы так и будем продолжать ужасаться детским авариям на арендных авто, ведь взрослые сегодня полностью устранились от решения этой проблемы.