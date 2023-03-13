Как дети попадают за руль каршеринга и бьются затем в ДТП

Аргументы тех, кто считает, что в первую очередь именно подростки должны нести за это правонарушение ответственность, просты. Дети бьются везде — и на каршеринговых и на угнанных у родителей личных авто, так что вина в первую очередь на угонщике и его близких, не уследивших за чадом. Надо было воспитывать как следует, причем тут сервис? А если и причем, то пусть родители и оператор каршеринга в суде решают и доказывают, что последний не должен был продавать услугу.

Доводы тех, кто против наказания детей или только их одних не менее весомы. Почему виноваты глупые подростки, а не взрослые — администраторы сервиса каршеринга, которые не позаботились о том, чтобы обезопасить свои аккаунты от подделок? В конце концов, в магазинах же не отпускают алкоголь лицам моложе 18-ти лет и подобный проступок влечет для торговой точки неминуемый штраф. А в чем разница с сервисом, который продает поездки?

— Никто тут ответственность ни с подростка, ни с родителей снять не пытается, — пишет участница одного из автомобильных телеграм-чатов. Мы про ответственность сервиса говорим. Понимаете? Не должно быть так, чтобы 15-летний мог без проблем взять машину и на ней уехать. А то камер понатыкали, которые мутные фотки клепают — то ли с ремнем, то ли без, то ли с телефоном, то ли с булкой в руке…. А сделать так, чтобы дети или алкаши не могли взять машину — не осилили. Не осилили — несите ответственность…

Так есть ли выход? Или стороны так и будут сыпать взаимными упреками в том, кто больше виноват, но ничего не делать?