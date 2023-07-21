Что будет, если вовремя не платить штраф за парковку

В контексте сложившейся ситуации мы все чаще отказываемся от поездок по городу на машине, изредка выезжая лишь за его пределы. Даже для самых законопослушных граждан всегда остается риск нарваться на штраф. Как произошло с автором этих строк, который в очередной раз привычно припарковался на площадке у магазина «Автозапчасти», не заметив, что власти накануне уже «обилетили» поляну. Цена вопроса — рублей сто от силы, но уже через несколько дней все подряд мобильные приложения, отвечающие за контакт простого человека и государства, заголосили наперебой о выписанном постановлении за нарушение правил парковки и наложении штрафа в 5000 рублей.

Приложения, соревнуясь в оперативности, не могли угомониться несколько дней кряду, стараясь заполучить денежку именно через собственный сервис. Комиссия за перевод средств, знаете ли, нынче формирует значительные бюджеты. На эти деньги наверняка уже куплен далеко не один Cayenne. Желания оплачивать штраф не было. Как не было и денег. От слова совсем. Нынче такое с нами случается. На оплату штрафа отводится, напомню, 60 дней. Не мало. Предлагалось и обжаловать постановление, хотя из самой бумаги понять, как и где это можно сделать достоверно не определить никогда.

Увы, семейные обстоятельства оказались сильнее. Штраф заплатить не удалось. И тогда началось интересное. «Большой брат» посредством нашего общегородского всезнайки mos.ru сообщил, что вашим делом теперь ведает судебный пристав такой-то. Дескать, он и будет взыскивать. Вот тебе раз, суда еще не было, а уполномоченный пристав уже есть. Связаться с приставом можно по телефону, трубку которого несколько раз никто, естественно, не поднял.