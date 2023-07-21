Что будет, если вовремя не платить штраф за парковку

В контексте сложившейся ситуации мы все чаще отказываемся от поездок по городу на машине, изредка выезжая лишь за его пределы. Даже для самых законопослушных граждан всегда остается риск нарваться на штраф. Как произошло с автором этих строк, который в очередной раз привычно припарковался на площадке у магазина «Автозапчасти», не заметив, что власти накануне уже «обилетили» поляну. Цена вопроса — рублей сто от силы, но уже через несколько дней все подряд мобильные приложения, отвечающие за контакт простого человека и государства, заголосили наперебой о выписанном постановлении за нарушение правил парковки и наложении штрафа в 5000 рублей.
Приложения, соревнуясь в оперативности, не могли угомониться несколько дней кряду, стараясь заполучить денежку именно через собственный сервис. Комиссия за перевод средств, знаете ли, нынче формирует значительные бюджеты. На эти деньги наверняка уже куплен далеко не один Cayenne. Желания оплачивать штраф не было. Как не было и денег. От слова совсем. Нынче такое с нами случается. На оплату штрафа отводится, напомню, 60 дней. Не мало. Предлагалось и обжаловать постановление, хотя из самой бумаги понять, как и где это можно сделать достоверно не определить никогда.
Увы, семейные обстоятельства оказались сильнее. Штраф заплатить не удалось. И тогда началось интересное. «Большой брат» посредством нашего общегородского всезнайки mos.ru сообщил, что вашим делом теперь ведает судебный пристав такой-то. Дескать, он и будет взыскивать. Вот тебе раз, суда еще не было, а уполномоченный пристав уже есть. Связаться с приставом можно по телефону, трубку которого несколько раз никто, естественно, не поднял.
Дела судейские
Но вы не подумайте, что пристав прогульщик. Ничего подобного, он есть и действует, доказательством чему стало пришедшее все по тем же официальным каналам от него сообщение: «по поводу неуплаты штрафа через месяц назначено судебное заседание». Надлежало явиться тогда-то и туда-то. Памятуя о не поднятой приставом трубке, являться решительно никуда не хотелось. Впрочем, уже стало понятно, что от расплаты не уйти. И заплатить пришлось.
Пять тысяч были перечислены куда положено дней за десять до назначенного заседания суда, что, по наивному разумению проштрафившейся стороны, должно было это самое заседание отменить за отсутствием повода. Нет тела — нет дела, как говорят сыскари. Свои кровные, а точнее — мои, остро нуждающийся в средствах город получил. Но не тут-то было.
Находясь в поисках свободных средств для оплаты одного штрафа должник вляпался в другой. На суд я конечно же не пошел (а надо было), но самый гуманный в мире сработал и сам. О чем пришло соответствующее уведомление, в котором мне сообщалось, что за вовремя неоплаченный штраф меня оштрафовали еще на 10 000! За тавтологию не извиняюсь, пусть остается на совести у столичной Фемиды. Иначе говоря, даже тот факт, что на момент суда штраф поступил в казну, не спас нарушителя от дополнительной ответственности. В итоге — неоплаченный вовремя штраф за нарушение правил парковки вместо 5000 рублей обошелся в 15 000!
Конечно, сразу нужно было впрягаться по всем пунктам: оспаривать (ведь парковка стала платной буквально накануне, и не со всех ее точек видны соответствующие дорожные знаки), писать бумаги, искать пристава, бежать в суд… Но вы понимаете, каких усилий и нервов все это стоит. А чтобы наш дорогой читатель не вляпался в подобную ситуацию, портал «АвтоВзгляд» лишний раз решил напомнить, что вынесенные и в десятидневный срок не оспоренные штрафы все равно придется платить. Иначе еще большие санкции — сначала штраф, затем арест имущества, автомобиля, банковского счета, ограничение выезда за границу (при штрафной задолженности более 10 000 рублей).
Оспариваем штраф
Чтобы оспорить не вполне на ваш взгляд правомерный штраф за парковку важно понимать, какой организацией он наложен. Это могут быть структуры МАДИ, АМПП или ГИБДД. Только определив организацию, можно писать в конкретную структуру жалобу. Как уже говорилось, обжаловать штраф можно в течение 10 дней с момента получения копии постановления. Если уведомление пришло по почте, то дата считается с отметки на уведомлении о вручении, а если информацию о штрафе вы нашли на портале Госуслуг, то с момента, когда оно там появилось.
При этом АМПП штрафует на 5000 рублей за неоплаченную стоянку на платных парковках. ГАИ наказывает рублем за парковку на тротуарах, на остановках общественного транспорта, на пешеходных переходах и в других местах, где запрещено останавливаться. Ее тариф — от 500 «деревянных» почти до плюс бесконечности (300 000 за парковку на газоне автомобиля, принадлежащего юрлицу). МАДИ в свою очередь налагает штраф за стоянку под запрещающими дорожными знаками — 3000 ₽ Узнать, фискалы какой именно службы вас прижали, можно по трем первым цифрам номера постановления. У Моспаркинга код начинается на 780 и 0355. Постановления Московской административно-дорожной инспекции — 782 и 0356, а штрафы ГИБДД — 188.
Собираем документы
Чтобы оспорить, необходимо составить жалобу на штраф за нарушение ПДД и приложить к ней документы-доказательства (например, материалы с видеорегистратора), если они имеются в вашем распоряжении и подтверждают вашу невиновность. Подавать жалобу следует в орган, выписавший постановление. Срок рассмотрения, как и срок отпущенный на обжалование, составляет 10 дней.
Подать жалобу можно online на портале mos.ru или на сайте «Московский транспорт». Исключение — ГИБДД, которая такой возможности не дает. Можно отправить жалобу по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или принести лично непосредственно в отдел по приему жалоб граждан организации. Кстати, заодно лучше одновременно обратиться и в суд.
Чтобы оспорить штрафы «Московского паркинга», все документы должны быть заполнены без ошибок. Также нужно подготовить все необходимые материалы, начиная от копии постановления до фото или видео доказательств. Впрочем, список документов для разных ведомств не различается. Единственный нюанс — заявление в АМПП должно быть составлено по образцу, представленному на сайте mos.ru. Остальные службы принимают заявления в произвольной форме.