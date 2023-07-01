Парковочная ловушка: место бесплатное, но ставить машину нельзя

Парковка в центре города будним днем может обойтись и в 400 рублей в час — о времена, о цены! Однако и ее поди сначала найди: немногочисленные места заставлены невозможными к поставкам из-за санкций европейскими премиальными брендами, а второй ряд — это не для нас. Эвакуатор приедет быстрее, чем успеешь выдохнуть.

Вот и крутишься по одному и тому же кварталу, бывает, по полчаса в надежде прижаться за четыре сотни. И тут — чудо, не иначе: свободное и бесплатное место! Все верно, таблички с монетками нет, машинка нарисована, ставим? Нет, не ставим.

Перед тем, как поверить в свою удачу, нужно все тщательно проверить. Лучше дважды: глазами и в приложении. Ибо в Первопрестольной чудеса строго по расписанию, как автобусы. Вот и удивительное стечение обстоятельств, представшее во весь рост, вызвано отнюдь не щедростью парковочного пространства и положением звезд на небосклоне, а небольшой красной табличкой с автомобилем.