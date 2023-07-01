Парковочная ловушка: место бесплатное, но ставить машину нельзя

Парковка в центре города будним днем может обойтись и в 400 рублей в час — о времена, о цены! Однако и ее поди сначала найди: немногочисленные места заставлены невозможными к поставкам из-за санкций европейскими премиальными брендами, а второй ряд — это не для нас. Эвакуатор приедет быстрее, чем успеешь выдохнуть.
Вот и крутишься по одному и тому же кварталу, бывает, по полчаса в надежде прижаться за четыре сотни. И тут — чудо, не иначе: свободное и бесплатное место! Все верно, таблички с монетками нет, машинка нарисована, ставим? Нет, не ставим.
Перед тем, как поверить в свою удачу, нужно все тщательно проверить. Лучше дважды: глазами и в приложении. Ибо в Первопрестольной чудеса строго по расписанию, как автобусы. Вот и удивительное стечение обстоятельств, представшее во весь рост, вызвано отнюдь не щедростью парковочного пространства и положением звезд на небосклоне, а небольшой красной табличкой с автомобилем.
Ударение на цвет: таким образом помечают бесплатные парковочные места для т/с посольств да иностранных представительств, кои выделяются из общего потока еще и красными номерами. Всем остальным парковка на этом месте «заказана». Есть еще и парковка, обозначенная дополнительным знаком «красной снежинки». Там можно парковаться только по будням, а вот в выходные дни — нельзя.
Наилучший и самый удобный способ парковки в Москве, как и ее оплаты, это приложение. Во-первых, в нем можно удобно произвести платеж, а во-вторых, внести изменения, если в оформление закралась ошибка. Номер не тот или, что бывает часто, указан не верный код стоянки: спутник может и ошибаться.
Поэтому перед оплатой необходимо обязательно дойти до таблички с номером парковки, которая наверняка найдется на ближайшем столбе, и все тщательно проверить. Тогда и только тогда есть шанс со спокойной душой отойти от автомобиля хотя бы на три минуты. И вы еще спрашиваете: почему москвичи всегда перемещаются бегом?