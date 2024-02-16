Камеры ГИБДД научились фиксировать даже грязные и закрытые автомобильные номера

В Институте проблем управления им. Трапезникова Российской академии наук (ИПУ РАН) создали и испытали электронную систему, способную считывать даже скрытые ГРЗ автомобилей. Портал «АвтоВзгляд» выяснил подробности у авторов уникальной разработки.

Лаборатория телекоммуникационных систем ИПУ РАН разработала «гибридную» установку, дополняющую возможности привычных камер ГИБДД, следящих за нарушителями ПДД. Аппаратный комплекс использует хорошо известную RFID-технологию. С ней знаком практически каждый, у кого хоть однажды при входе из магазина «зазвенела на рамке» только что оплаченная покупка.

RFID-метки, помимо прочего, используются для предотвращения воровства товара в розничной торговле. Магнитные «спиральки» зашиваются в одежду, их приделывают к упаковкам товара, к бутылкам дорогого алкоголя и прочему. В промышленности при помощи RFID отслеживают перемещение или этапы производства деталей или продукции – по уникальному идентификатору, записанному на RFID-метку. Это магнитный носитель информации. Когда он приближается к устройству-считывателю, электромагнитное поле последнего генерирует в метке ответный сигнал, содержащий однажды записанную в ней информацию.

Фото: Владимир Вишневский

Нюанс в том, что RFID-технологии обычно используются на дистанциях считывания порядка «почти вплотную». А метки проезжающих мимо рубежа автоматического контроля ГИБДД на большой скорости автомобилей «вплотную» проверять проблематично.

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– Мы разработали комплекс, считывающий данные с РФИД-меток, расположенных в госномерах транспортных средств. Последние содержат уникальные регистрационные данные машин. Антенны системы располагаются над проезжей частью на расстоянии 10-15 метров от ТС над каждой из полос движения. Испытания в реальных дорожных условиях показали, что доля верного распознавания составляет 94%, – сообщил порталу «АвтоВзгляд» руководитель проекта доктор технических наук профессор Владимир Вишневский.

По его словам система, созданная в ИПУ РАН, прошла испытания на дорогах Казани. Приемо-передающие устройства комплекса работают на мощностях порядка 9 Вт. Для сравнения скажем, что мобильная связь подразумевает энергетику на уровне до 2 Вт.

Система RFID-распознавания может работать как самостоятельно, так и в гибридном варианте, то есть в паре с оптическим устройством идентификации ТС – стандартной камерой ГИБДД. Если последняя не в состоянии определить госномер машины нарушителя (из-за его загрядзненности например), функцию идентификации берет на себя блок RFID.

По словам разработчиков, дооснащение существующих комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД новыми устройствами распознавания повысит их стоимость не более чем на 5-10%. А «вживление» электромагнитных меток в госномера автомобилей практически не скажется на их цене для рядового автовладельца. На данный момент новую систему автоматического распознавания готовятся тестировать уже на дорогах Москвы и Санкт-Петербурга.