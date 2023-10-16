Владельцев электросамокатов, велосипедов и моноколес заставят регистрироваться через «Госуслуги»

Как сообщают «Известия», сегодня партия ЛДПР внесет в Госдуму законопроект об обязательной регистрации электросамокатов — он, по замыслу депутатов, должен снизить постоянно растущее число аварий со средствами индивидуальной мобильности.

«Действующее законодательство не создает достаточных инструментов правового регулирования использования СИМ, под которыми стоит понимать электронные самокаты, велосипеды, моноколеса и другие электрогаджеты, предназначенные для передвижения. Проявлением этого является возрастающее количество аварий с их участием», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Депутаты считают обоснованным запрет на использование СИМ без наличия номерных знаков, которые позволяют идентифицировать владельца и применять к нему меры наказания в случае нарушения Правил. В законе говорится, что учет электросамокатов должен осуществляться с помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг, а его порядок — устанавливаться правительством.

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий напомнил, что только за первую половину 2023 года произошло более 1000 аварий с электросамокатами — за этот период их число выросло на 180%. «Мы не можем пускать регулирование движения электросамокатов на самотек», — подчеркнул он.