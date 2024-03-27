Мошенники придумали неожиданный способ «развода» водителей с лишением «прав»

Преступники придумывают все более изощренные способы отъема денег у водителей. В последнее время стал набирать популярность «развод», нацеленный на потенциально очень платежеспособную группу — автовладельцев, оказавшихся под угрозой судебного лишения «прав».

Про то, что сотрудники ГИБДД могут вымогать взятку у шофера, которому грозит лишение «прав», знают пожалуй все, кто так или иначе связан с управлением транспортным средством. Хотя, надо признать, в последнее время в СМИ и соцсетях практически не слышно о подобных случаях. То ли коррупционеры научились лучше скрывать свою деятельность, то ли подавляющее большинство вскрытых нарушений ПДД, «тянущих» на лишение ВУ, заканчивается отправкой материалов дела в суд.

И вот на этом фоне выясняется, что ушлые люди выдумали способ наживы на потенциальных лишенцах, ожидающих решения судов. Среди них могут быть и застуканные за пьяным вождением, и ездуны по встречной полосе, и повторно проехавшие перекресток «на красный», а также рецидивисты по иным составам административного права.

Когда человек знает, что в суде его, скорее всего, превратят в пешехода, он порой пытается «порешать вопросики» с помощью взятки. Или хотя бы готов заплатить деньги тому, кто может помочь в этом противозаконном деле. И в этот момент на сцене появляется жулик: человек, обладающий каким-то каналом доступа к базе административных дел того или иного суда. В ней можно найти все установочные данные будущего лишенца. А отсутствующую там информацию достаточно просто выудить из интернета за небольшие деньги.

Фото: globallookpress.com

Ведь личная информация практически всех россиян уже как минимум десятки раз утекла в преступные руки из банков, страховых компаний, интернет-магазинов и им подобных организаций.

Обнаружив потенциального «клиента», мошенник связывается с ним через какой-нибудь мессенджер, представляясь человеком, имеющим непосредственное влияние на судью, который будет рассматривать дело. И предлагает обеспечить нужное решение за относительно скромное вознаграждение — чтобы потенциальная жертва не сочла объем взятки неподъемной для своего бюджета. Как правило, речь идет о суммах в пределах 100 000 рублей.

Иной раз мошенники связываются не с самим будущим «лишенцем», а с кем-то из его потенциально более платежеспособных родственников — родителями или супругом. В любом случае, доверчивая жертва отправляет деньги на указанный жуликом счет и начинает ждать результата. Иной раз, дабы успокоить «клиента», преступник даже отправляет последнему фотографию поддельного решения суда, якобы принятого в пользу облапошенного гражданина.

Но чаще вместе с деньгами исчезает из эфира и «добродетель». И в любом случае в положенное время в личном кабинете жертвы «развода» на сайте госуслуг появляется уведомление о том, что она лишена ВУ по решению суда. Некоторые особо наивные «обманутые взяткодатели» додумываются пойти к судье и выяснять, почему тот не выполнил вою часть коррупционной сделки. Результат подобных демаршей один: общение с правоохранителями.