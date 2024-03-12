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«Ничего не подписывай»: Верховный Суд уточнил «лайфхак против ГИБДД»

Довольно многие автомобилисты при оформлении сотрудником ГИБДД протокола или постановления придерживаются принципа «не ставь свою подпись нигде». Насколько это полезно для последующего обжалования наказания, разбирался Верховный Суд, с вердиктом которого ознакомился портал "АвтоВзгляд"..

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Автор
Максим Строкер

Изображение «Ничего не подписывай»: Верховный Суд уточнил «лайфхак против ГИБДД»

С жалобой на процессуальные нарушения со стороны сотрудников ДПС при оформлении бумаг обратился в ВС житель Пензы. Встреча водителя И. со стражами дорожного порядка случилась ночью 29 января 2023 года. В районе дома 115 по улице Терновского в городе Пензе его ВАЗ 21124 остановил наряд ГИБДД.

Полицейские унюхали исходящее от водителя специфическое «амбре» и предположили, что он нетрезв. Далее последовала стандартная для таких случаев процедура. Гражданину предложили освидетельствоваться, «дунув в трубочку». Он согласился. Причем все действо, согласно материалам дела, происходило в присутствии понятых и под видеозапись.

Наш герой надул в алкотестере на 0,538 миллиграммов абсолютного этилового спирта на литр выдыхаемого воздуха при допускаемом значении не более 0,16 миллиграмма. С результатами проверки он согласился. Но только в устной форме, категорически отказавшись подписывать какие-либо бумаги.

Заметим, что тактика «не подписывай ничего» применяется водителями-нарушителями в подобных случаях неспроста. Так поступают «с прицелом» на то, что в последующем удастся опротестовать в суде законность составления полицией протоколов-постановлений. Мол, моей подписи там нет, потому что мне (якобы!) никто не предлагал этого сделать.

Фото: globallookpress.com
Фото: globallookpress.com

А раз так, то процессуальный порядок нарушен и все оформленные полицией бумаги недействительны. В том числе и результаты проверки водителя на трезвость. Собственно, на это и упирал потом в мировом суде  г-н И. Но не убедил.

И получил свой честно заслуженный штраф в размере 30 000 рублей с лишением «прав» на 1 год и 9 месяцев по ч. 1 ст. 12.8 КоАП. Не согласившись с таким поворотом, «лишенец» принялся обжаловать решение «мирового» и дошел в конце концов до Верховного Суда. Последний установил, что видеозапись и показания понятых подтверждают и правильность проведения освидетельствования водителя на состояние опьянения, и законность оформления всех документов.

Заметим также, что Ионов в своей жалобе утверждал, что он не управлял машиной, когда встретился с инспекторами ДПС. В доказательство этого довода он указал на отсутствие в деле видеозаписи, которая могла бы подтвердить факт его нахождения за рулем.

По этому пункт жалобы ВС счел, что отсутствие в материалах дела видеозаписи с фиксацией движения автомобиля под управлением И. само по себе не является основанием для отмены оспариваемых им актов. Факт управления гражданином машиной в тексте протокола об административном правонарушении им самим не оспаривается, зато подтверждается совокупностью иных представленных суду доказательств.

Ведь водитель имел возможность вписать в протокол любые свои возражения по административному делу о нетрезвом вождении. Но не стал же! Принцип «ничего не подписывай» не позволил. В итоге гражданин отправился ни с чем отбывать свое лишение «прав» и из Верховного Суда тоже. Убедившись, что «не подписывай» в подобных делах не срабатывает.

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