Искусственная моча: новый способ лишиться «прав»

Хитроумные автомобилисты, не без оснований опасающиеся лишения ВУ за пьянку за рулем, пытаются применять разные способы ухода от ответственности. Один из них связан с использованием так называемой искусственной мочи.

На рассмотрение Верховного Суда поступило любопытное дело, связанное с лишением автомобилиста водительского удостоверения. Началось все с того, что вечером 2 января 2023 года на глаза экипажа ДПС города Красноярска попался кроссовер Hyundai Creta, за рулем которого сидел житель города Абакана республики Хакасия Лядов П.Л.

Инспекторы остановили машину и заподозрили, что мужчина находится в чересчур «праздничном» настроении. То есть, попросту говоря, пьян. Как положено в подобных случаях, гражданину предложили пройти медосвидетельствование прямо на месте. Он отказался, но заявил, что готов съездить в профильное медучреждение и пройти проверку на трезвость там.

Заметим, что иной раз таким образом пьяные водители пытаются выиграть немного времени – в надежде, что с его течением уровень алкоголя в организме понизится и освидетельствование ничего криминального не покажет. Отчасти расчет Лядова оправдался: полиция остановила его машину примерно в 18.00, а в освидетельствование в КГБУЗ «Красноярский краевой наркологический диспансер №1» он проходил уже около 21.00. Но и в данном случае все оказалось совсем непросто. Точнее сказать: непростым оказался водитель.

Он и тут отказался «дуть в трубочку»! Но потребовал, чтобы был проведен анализ мочи. Желание подобного «клиента» для наркологов и представителей ГИБДД – закон. Поскольку большинство законопослушных автомобилистов не в курсе деталей подобных анализов, расскажем вкратце как это происходит.

Фото: globallookpress.com

Официально процедура называется химико-токсикологическим исследованием. Проба мочи отправляется в специальный аппарат, который применяет для ее расшифровки иммунохроматографический метод. Проверка происходит по 10 параметрам, каждый из которых иллюстрирует содержание в организме тех или иных запрещенных веществ. Результат выводится аппаратом в виде бумажной распечатки и в случае положительного результата приобщается к административному делу. Это в теории.

И некоторые автомобилисты придумали метод обмана беспристрастной машины. В интернете приобретается так называемая искусственная моча, расфасованная в специальные герметичные пакетики. Иногда к пакетику прилагается специальная химическая грелка. Предполагается, что в процессе забора мочи у нетрезвого водителя он незаметно согреет грелкой упаковку искусственной урины, а потом выльет ее в выданный ему наркологами стаканчик.

Греть фальсифицированную биологическую пробу требуется потому, что врачи – не дураки и перед тем как отправить ее в аппарат, проверяют на предмет подделки. Как бы смешно это не звучало. При этом контролируется температура образца (человеческие испражнения ведь имеют температуру тела), проверяется его кислотность, относительная плотность и содержание креатинина.

Так вот, гражданин Лядов П.Л., как выяснилось, отказался от «продувки» на алкоголь именно в расчете на то, что ему удастся «обмануть систему» и подсунуть врачам поддельную мочу, которую, судя по всему, возил с собой постоянно именно на такой случай. Но что-то пошло не так и «гениальный» замысел был вскрыт. И оказалось, что второго шанса – возможности сдать уже свою настоящую мочу или кровь на анализ – закон в подобных случаях не дает. На господина Лядова оформили протокол за отказ от медосвидетелствования.

На основании которого его потом лишили «прав» на полтора года и взыскали 30 000 рублей штрафа. Впоследствии Лядов П.Л. попытался отменить этот приговор мирового судьи в вышестоящих инстанциях. Причем суть его претензий можно кратко выразить фразой: «так не честно!» Однако все суды, включая ВС, не оценили хитроумия любителя искусственной мочи и оставили в силе приговор.