Вдвоем дороже: штрафы для электросамокатчиков могут поднять до 100 000 рублей

Число проблемы, которые доставляют пользователи электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) пешеходам и автовладельцам растет как снежный ком. Буквально каждый день в новостных лентах, городских пабликах и социальных сетях публикуются жалобы на безбашенную езду самокатчиков, сообщения об авариях и наездах на безлошадных граждан. При этом власти вводят все новые и новые наказания для нарушителей, но воз и ныне там.

И вот столичный Дептранс выступил с предложением ужесточить наказание за ряд «самокатных» правонарушений. В частности, предлагается увеличить с 5000 до 100 000 рублей штраф за езду на самокате вдвоем и с 10 000 до 100 000 руб. за передачу управления СИМ ребенку.

Соответствующее письмо, как пишет издание «Коммерсантъ», ведомство направило операторам сервисов аренды: именно им предложено изменить правила пользования самокатами, следить за их исполнением и наказывать непослушных. Но каков будет ответ владельцев этого бизнеса, пока неизвестно. Да и даст ли реализация подобной меры хоть какой-то результат, сейчас спрогнозировать сложно.

Другое дело, если эту норму прописать, скажем, в КоАП: тогда за нарушителями могла бы следить и ГАИ, и другие службы. Однако внести изменения в Административный кодекс — дело долгое и муторное...