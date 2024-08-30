Вспышка справа: как россияне получают штрафы, даже не подозревая о нарушении ПДД

Московский водитель уже привык, что любая «шалость» на дороге обязательно будет оценена и «обилечена», региональный — привыкает. Камер фиксации нарушений меньше не станет, скорее -наоборот, да и сами возможности комплексов фото- и видеофиксации постоянно растут. электроника умнеет и учится новому каждый день. Но проблема массовости штрафов зачастую скрывается в другом месте: сами водители не понимают, что они нарушают. А ведь в ПДД все написано черным по белому. Подобности — на портале «АвтоВзгляд».

Судя по заявлению московской мэрии, которая, дословно, «разработает собственный порядок принятия решений» об установке камер, число комплексов фиксации сначала на столичных дорогах, а потом и на российских станет не меньше, как предрекали многие СМИ, а, наоборот, больше. Первопрестольная задает регионам прецедент, которым многие провинциалы поспешат воспользоваться.

Так что отечественному водителю предстоит внимательнее вести свой автомобиль, чтобы избежать штрафов. Завзятых нарушителей не берем, у них своя «правда», но ведь среди тех, кто получает «письма счастья», большинство игнорирует ПДД случайно: от усталости, рассеянности и торопливости. Им-то и предстоит перечитать Правила дорожного движения.

Откровенно говоря, большинство шоферов уже через год после получения водительского удостоверения начинают ездить «по наитию», просто забывая ПДД. Ну основные-то правила, конечно, все знают, но дьявол, как водится, кроется в мелочах. Простой пример — пункт 10.3, в котором сказано, что «вне населенных пунктов разрешается движение мотоциклам, легковым автомобилям и грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой не более 3,5 т на автомагистралях — со скоростью не более 110 км/ч, на остальных дорогах — не более 90 км/ч».

Ничего нового, казалось бы, да? Все и так ясно? Ну так давайте дочитаем.

globallookpress.com

«Легковым автомобилям при буксировке прицепа, грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 3,5 т на автомагистралях — не более 90 км/ч, на остальных дорогах — не более 70 км/ч».

А вот до этой части уже мало кто доходил: езда с прицепом накладывает ограничения на допустимую скорость, но ведь об этом мало кто знает!

Получается, завидев знак «90», водитель автомобиля с прицепом должен скинуть до семидесяти, но рефлекторно-то, если каждый день с прицепом не передвигаешься, никто не снизит! Отсюда и появляются совершенно не обязательные, но в тоже время абсолютно законные штрафы за нарушения ПДД.

Единственный способ не получать штрафы — не нарушать. Камера — штука «беспринципная», ей на звания, социальный статус и душевное настроение водителя наплевать, так что положенное по закону получит каждый. А чтобы не нарушать Правила — их просто надо знать. Так что, по заветам дедушки Ленина, каждому из нас предстоит учиться, учиться и еще раз учиться. А потом повторять пройденный материал.