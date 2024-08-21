Контрольный выстрел в кошелек: ввладельцы «платок» добивают российских водителей

С 1 сентября водителей, пытающихся «зайцем» проскочить по платным дорогам, будут щтрафовать в два раза суровее. Соответствующие изменения внесла в Кодекс города Москвы об административных правонарушениях Мосгордума. Портал «АвтоВзгляд» удивился не столько самой инициативе, сколько ее явной несвоевременности.

В настоящее время хитрец, который попытается на своей легковушке проскочить на халяву по трассе, где работает система «Свободный поток», получит штраф в размере 1500 рублей. Водитель грузовика за те же прегрешения пострадает на 5000. Но начиная с Дня знаний сего года пени возрастают до 3000 и 10 000 рублей соответственно.

ПОГОНЯ ЗА ДЛИННЫМ РУБЛЕМ

Собственно говоря, нам дела нет до того, кто выставляет этот самый штраф, и в чью пользу он взимается, поскольку конечный выгодоприобретатель очевиден — это владельцы-концессионеры платных дорог. С большой степенью вероятности они же и инициаторы — ибо никому кроме них нет никакого дела до редких жуликов, или растяп, с ветерком и забесплатно прокатившихся по «платкам».

Если подходить к проблеме с точки зрения сугубо юридической, то никаких возражений эта мера вызвать не может по определению. Закон нарушен, преступник должен быть наказан. На Лобное место никого не тащат, угрозой усекновения головы или руки не стращают, но заплатить будь добёр.

Фото globallookpress.com

До кучи Госдумой приняты в первом чтении также и поправки в КоАП РФ, предусматривающие ужесточение наказания в виде лишения водительских прав на срок от одного года до полутора лет за управление автомобилем без государственных регистрационных знаков, или же с видоизмененными номерами, затрудняющими идентификацию автомобиля и обычными камерами фото- и видеофиксации, и теми, что стоят на «платках».

Но так ли бедствуют хозяева последних, что им срочно надо бежать на помощь? Возьмем, к примеру, крупнейшего концессионера — «Автодор». В 2023 году он собирался поиметь с водителей за пользование подведомственными ему дорогами порядка 75,5 млрд. рублей. Теперь немного статистики от «Коммерсанта»: с 1 января по 27 ноября 2023 года Ространснадзор вынес в общей сложности 1,05 млн. штрафов по ст. 12.21.4 КоАП. Подавляющее большинство — 963,5 тыс. — пришлось на неоплаченный проезд по ЦКАД и М12.

Но 327,6 тыс. из них были отменены, поскольку граждане погасили образовавшийся долг в течение 20 дней. В итоге Ространснадзор направил для принудительного взыскания в Федеральную службу судебных приставов лишь 20% штрафов с указанных выше трасс. Другими словами, «Автодор» не досчитался нескольких сотен миллионов рублей, или примерно полпроцента от подученных средств.

Порченый матрос пошел нынче, за деньгой гонится... Небось палат каменных не состроишь с этих денег, а копишь... Жила!

Более того, ответственные лица согласно пришли к выводу, что большую часть нарушений водители совершили по незнанию или по рассеянности.

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СТОИТ ЛИ ВЫЖИМАТЬ КОТИКА?

Так в чем же тут проблема? В конце концов, любая компания имеет полное право защищать свои доходы, а закон требует, чтобы его соблюдали. Но давайте взглянем на ситуацию с другого ракурса.

Средневзвешенная цена нового легкового ТС к середине лета превысила 3 млн. рублей. Надежда и опора небогатых автовладельцев — компания АВТОВАЗ — подняла цены на 20-25 тысяч рублей в зависимости от модели и комплектации своих «Лад». Банк России 26 июля в истовой борьбе с инфляцией задрал ключевую ставку до 18% - и это, естественно, в ближайшей перспективе еще более негативно отразится на ценах автомобилей и стоимости автокредитов.

Новую машину и так могут позволить себе лишь 14% населения, но чиновничьи инициативы далеко не исчерпаны. С 1 октября 2024 года планируется повышение ставки утилизационного сбора в два раза, так что его минимальный уровень достигнет 150,2 тысяч рублей с автомобиля. Не остался в стороне от гонки «Автодор»: за последние три года он безосновательно увеличил цену за проезд только по одной М4 «Дон» на 166%. Почему же «Новая концессионная компания», которая рулит проездом по дублеру Кутузовского проспекта, должна оставаться не у дел?

Но, может, хватит уже выжимать досуха котика, чтобы нацедить лишних 50 граммов?