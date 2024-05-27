Мертвому припарка: пьяных самокатчиков хотят штрафовать как обычных водителей

Но так или иначе, подготовленный сенаторами законопроект предлагает дополнить КоАП РФ ст. 12.8.1. Которая подразумевают штраф в размере от 20 до 30 тысяч рублей за управление СИМ в состоянии опьянения и невыполнение требования сотрудников ГИБДД о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения. Ужесточение закона коснется только пользователей СИМ — нетрезвых велосипедистов, как и прежде, ждут штрафы за пьянку в диапазоне от 1 до 1,5 тысяч руб.
За оставление места ДТП «симовладельцев» предложено наказывать суммой от 4 тыс. до 5 тыс. рублей. Также документом предусмотрены денежные санкции в размере от 500 рублей до 5 тысяч «деревянных» в зависимости от степени превышения разрешенной на конкретном участке скорости.
Кроме того, для пользователей СИМ хотят ввести наказание за нарушения требований ПДД к перевозке грузов и буксировке, движения по автомагистрали и правил эксплуатации СИМ или велосипеда в случае причинения вреда здоровью потерпевшему.
Каким образом и какие структуры обязаны будут должным(! образом контролировать десятки, если не сотни, тысяч граждан, использующих в России всю вышеперечисленную технику, в сенаторском прожекте толком не сказано. А пара десятков пойманных нарушителей хотя и позволят отчитаться о проделанной работе, но общую весьма печальную аварийную статистику использования СИМ в стране не исправят от слова совсем.