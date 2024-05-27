Мертвому припарка: пьяных самокатчиков хотят штрафовать как обычных водителей

Крайне активных и столь же незаконопослушных любителей средств индивидуальной мобильности постепенно зажимают в тиски закона. Сначала водителям, лишенным «прав», запретили ездить на электровелосипедах и электросамокатах, а теперь вот подготовили штрафы для пьяниц, использующих СИМ. Хотя, конечно, это инициатива, даже если она будет принята, как стрельба из пушки по воробью. На самом деле резать тут надо, как рекомендовано в одной шикарной советской традикомедии, по живому: не дожидаясь перитонита. То есть запретить аварийно- и социально опасный транспорт полностью.

Но так или иначе, подготовленный сенаторами законопроект предлагает дополнить КоАП РФ ст. 12.8.1. Которая подразумевают штраф в размере от 20 до 30 тысяч рублей за управление СИМ в состоянии опьянения и невыполнение требования сотрудников ГИБДД о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения. Ужесточение закона коснется только пользователей СИМ — нетрезвых велосипедистов, как и прежде, ждут штрафы за пьянку в диапазоне от 1 до 1,5 тысяч руб.

За оставление места ДТП «симовладельцев» предложено наказывать суммой от 4 тыс. до 5 тыс. рублей. Также документом предусмотрены денежные санкции в размере от 500 рублей до 5 тысяч «деревянных» в зависимости от степени превышения разрешенной на конкретном участке скорости.

Кроме того, для пользователей СИМ хотят ввести наказание за нарушения требований ПДД к перевозке грузов и буксировке, движения по автомагистрали и правил эксплуатации СИМ или велосипеда в случае причинения вреда здоровью потерпевшему.

Каким образом и какие структуры обязаны будут должным(! образом контролировать десятки, если не сотни, тысяч граждан, использующих в России всю вышеперечисленную технику, в сенаторском прожекте толком не сказано. А пара десятков пойманных нарушителей хотя и позволят отчитаться о проделанной работе, но общую весьма печальную аварийную статистику использования СИМ в стране не исправят от слова совсем.