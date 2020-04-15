KIA Sportage и Hyundai Tucson: названы самые угоняемые автомобили в Санкт-Петербурге

Первое место чарта наиболее угоняемых авто Санкт-Петербурга, по данным компании «АльфаСтрахование», занял Cadillac Escalade с частотой угона в 5,14% случаев. Вторая строчка досталась кроссоверу KIA Sportage (2,6%). Тройку лидеров замыкает еще один корейский паркетник — Hyundai Tucson (2,21%).

Четвертым и пятым пунктом следуют KIA Rio (2,14%) и Mitsubishi ASX (1,8%). Следом за «японцем» в ТОП-10 по порядку расположились: Toyota Camry (1,7%), Ford Focus (1,41%), KIA Ceed (1%), Hyundai Solaris (0,95%) и Toyota RAV4 (0,41%).

Между тем, в Москве статистика страховой компании выявила совершенно другие бандитские предпочтения. В Белокаменной, как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», пальму первенства несет бизнес-седан Toyota Camry (0,68%). Второе место занимает флагман японского премиального бренда Lexus LX (0,54%), а третье — его более скромный собрат — Toyota Land Cruiser (0,53%).

Кстати, стоит понимать, что рейтинги угонов страховые компании составляют, опираясь лишь на случаи воровства автомобилей, застрахованных по КАСКО в кажой конкретной компании.