Какую Toyota RAV4 лучше всего покупают в России

В декабре компактный Toyota RAV4 в нашей стране установил рекорд продаж, разлетевшись тиражом в 4964 экземпляра. В феврале кроссовер ушел в руки 3684 покупателей, что на 101,8% больше, нежели годом ранее. Причем общие продажи «легковушек» просели на 2,2%.

Как сообщили российские представители бренда, 80,2% проданных RAV4 били оснащены полным приводом. Напомним, что помимо переднего привода, в оснащении авто имеется две системы привода на все колеса — подключаемый полный и новый с адаптивным распределением крутящего момента на заднюю ось.

Что касается моторов, то в распоряжении «Равчика» есть два бензиновых: двухлитровый мощностью 149 л. с. и 199-сильный объемом 2,5 л. Чаще всего, а точнее в 66,4% случаев, выбор потребителей падал на младший движок.