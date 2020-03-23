Какую Toyota RAV4 лучше всего покупают в России

В декабре компактный Toyota RAV4 в нашей стране установил рекорд продаж, разлетевшись тиражом в 4964 экземпляра. В феврале кроссовер ушел в руки 3684 покупателей, что на 101,8% больше, нежели годом ранее. Причем общие продажи «легковушек» просели на 2,2%.
Как сообщили российские представители бренда, 80,2% проданных RAV4 били оснащены полным приводом. Напомним, что помимо переднего привода, в оснащении авто имеется две системы привода на все колеса — подключаемый полный и новый с адаптивным распределением крутящего момента на заднюю ось.
Что касается моторов, то в распоряжении «Равчика» есть два бензиновых: двухлитровый мощностью 149 л. с. и 199-сильный объемом 2,5 л. Чаще всего, а точнее в 66,4% случаев, выбор потребителей падал на младший движок.
Двигателю на 2 л аккомпанирует шестиступенчатая «механика» либо вариатор. «Равчик» именно с CVT чаше всего и выбирали наши соотечественники (59,8%). МКП предпочли 6,6% покупателей. Более производительный мотор агрегатируется с восьмискоростным «автоматом».
Так что самым ходовым Toyota RAV4 стал кроссовер со 149-сильным движком и бесступенчатой коробкой передач, передающей тягу на обе оси. Кроме того, россияне выбирали в основном авто в комплектации «Комфорт» (62,3%).
Такой автомобиль обходится в 1 980 000 рублей. Он укомплектован полностью светодиодной оптикой, «лобовухой», рулем и передними креслами с обогревом, а также двухзонным климат-контролем, датчиком дождя и круиз-контролем.
Как сообщал портал «АвтоВзгляд», пятый RAV4 дебютировал весной 2018 года на мотор-шоу в Нью-Йорке, а на российский рынок прикатил лишь в октябре 2019-го. Производство автомобиля налажено на заводе в Санкт-Петербурге.