Цвет аварийности — желтый: зачем Минтранс перекрашивает «двойную сплошную»

Реализуя новацию, чиновники уже разослали главам регионов России официальную рекомендацию применять желтую разметку «на двух- и трехполосных дорогах для обозначения линий, разделяющих встречные направления движения». Делается это якобы в рамках приоритетной национальной программы «Безопасные и качественные автодороги».

Другими словами, вместо белых осевых линий предписывается рисовать на региональных дорогах желтые одинарные и двойные «сплошные». Любопытно, что документ сей появился не на пустом месте, а по результатам эксперимента, который был проведен Росавтодором весной и летом текущего года на дорогах Карелии, Мурманской области и Краснодарского края.

По его итогам, вроде как, оказалось, что число ДТП на участках с желтой осевой линией падает сразу аж на 30%!