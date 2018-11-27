Цвет аварийности — желтый: зачем Минтранс перекрашивает «двойную сплошную»

ucoz.ru
Министерство транспорта решило внести спорный вклад в не утихающую бюрократическую битву за безопасность на дорогах России. В ведомстве считают, что для резкого снижения аварийности достаточно перекрасить дорожную разметку в другой цвет.
Алексей Батушенко

Реализуя новацию, чиновники уже разослали главам регионов России официальную рекомендацию применять желтую разметку «на двух- и трехполосных дорогах для обозначения линий, разделяющих встречные направления движения». Делается это якобы в рамках приоритетной национальной программы «Безопасные и качественные автодороги».

Другими словами, вместо белых осевых линий предписывается рисовать на региональных дорогах желтые одинарные и двойные «сплошные». Любопытно, что документ сей появился не на пустом месте, а по результатам эксперимента, который был проведен Росавтодором весной и летом текущего года на дорогах Карелии, Мурманской области и Краснодарского края.

По его итогам, вроде как, оказалось, что число ДТП на участках с желтой осевой линией падает сразу аж на 30%!

Такой сенсационный результат еще можно было бы как-то объяснить в случае, если эксперимент проводился зимой, когда белые разделительные линии сливаются со свежевыпавшим снегом, а желтые, как более контрастные на таком фоне, видны водителям гораздо лучше.

Так ведь нет — «желтизну» испытывали по теплой и бесснежной погоде. Рекордное снижение ДТП в «экспериментальных» местах можно объяснить несколькими истинными причинами. Согласно первой версии, в местах с новой желтой разметкой еще и развесили полицейские камеры контроля скорости, что вынудило местных лихачей поубавить был.

Вторая версия говорит, что желтую разметку наносили в местах, где только что состоялся ремонт дороги. Падение на треть аварийности на приведенной в порядок трассе — с нормальным асфальтом, знаками и еще не стертой разметкой — вполне закономерный ход событий.

Есть еще одно объяснение бравых результатов снижения аварийности после появления желтой осевой разметки — психологическое.

balakovo24.ru

Представьте: вот едете вы по трассе, и вдруг вместо белой осевой начинается желтая. В такой ситуации водитель начинает судорожно перебирать в голове объяснения этого феномена. На участке дороги идет ремонт и разметка «пожелтела», став временной?

Значит нужно сбросить скорость и высматривать впереди содранный асфальт, колдобины и строительную технику!

А может я внезапно перенесся в США? Ведь именно там осевую красят в желтый цвет — значит тем более стоит притормозить и искать ближайшего шерифа…

На самом деле, отсыл к американским ПДД не столь смехотворен, как может показаться на первый взгляд. Дело в том, что осевая разметка желтого цвета в России и правда узаконена, но только на страницах ГОСТ Р 51256 «Разметка дорожная. Классификация. Технические требования».

В действующей редакции Правил дорожного движения желтой осевой разметки нет по определению! Оранжевая есть — временная. А желтые линии на асфальте, согласно российским ПДД, могут указывать лишь обочину, места, где запрещена стоянка остановка и т. п. Но никак не осевую!

По этой причине водители подопытных регионов — краснодарские, карельские и мурманские — имели полное право, строго говоря, вообще игнорировать желтые одинарные и двойные сплошные между встречными потоками — словно перед ними девственно чистый асфальт, а не разметка.

Будь основная масса тамошних шоферов «более лучше» знакома с ПДД в той ее части, которая описывает исключительно белую горизонтальную разметку, лобовых аварий с выездами на встречную полосу в местах проведения эксперимента с желтой осевой было бы зафиксировано гораздо больше.

И если региональные власти последуют рекомендациям Минтранса о смене цвета разделительных линий — без предварительного внесения изменений в ПДД — на трассах и дорогах России начнется именно такая катавасия. Запутанные непонятной разметкой водители начнут биться в страшных лобовых ДТП — причем строго в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги»…

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27 ноября 2018
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