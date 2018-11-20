Не продано: почему в России не пользуются успехом аукционы редких и классических авто

Зато относительным успехом пользовалась специализированная литература, каталоги и периодика. Так, жаркая рубка случилась за лот №29 (журнал Playboy, Special collector’s edition: Gerls&Cars — 100 страниц, 2014 год). Шедевр эротической глянцевой литературы с автоуклоном при стартовой цене в 1000 рублей ушел с молотка аж за 11 000 целковых, чем немало удивил присутствующих. Что ж, как видим, красота — и женская, и автомобильная, и особенно совмещенная — всегда остается в цене и в тренде.

А если серьезно, то аукцион подобного толка проводился в современной России лишь… в четвертый раз, причем первый из них состоялся еще в 1998 году. Условно выставленную в этот раз коллекцию можно было разделить на три группы: военная техника, советский автопром и зарубежные олдтаймеры именитых производителей. Почему же так вяло прошли торги по самым интересным лотам — автомобилям?

Причин несколько. Первая и самая главная — все мало-мальски серьезные коллекционеры авто в России знают друг друга и покупатель может напрямую выйти непосредственно на продавца. И платить 10-процентный аукционнный сбор не придется, да и торговаться можно всласть. Вторая причина — завышенные начальные цены, особенно на родную советскую технику, которая, к тому же, еще и требует заботливых рук, растущих из правильного места, разумеется. Ну а третью причину отчасти озвучил порталу «АвтоВвзгляд» генеральный директор «Аукционного дома Егоровых» Николай Егоров: