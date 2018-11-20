Не продано: почему в России не пользуются успехом аукционы редких и классических авто

Из сорока выставленных здесь на продажу ретромобилей и одного новенького Aston Martin DB11 Signature Edition 2018 г. в. за 21 600 000 рубликов, к новым владельцам ушли только четыре машины. То есть, на первый взгляд, полный провал аукционной торговли старинными авто в России. Однако, как выяснил портал «АвтоВзгляд», это совсем не так…
Понятие «аукцион» знакомо, пожалуй, каждому. На торги выставляются лоты по некоей стартовой цене, а желающие их купить торгуются между собой. Кто даст больше цену — того и тапки. Аукционы бывают разные — от знаменитой на весь мир интернет-площадки eBay до Sotheby`s, и каждый занимается своими профильными вещами и товарами. В минувшие выходные в Москве, как уже говорилось, в ЦДХ на Крымском валу состоялся аукцион редких и классических автомобилей, организованный компанией Egorovs.Art.
Примечательно это событие тем, что, во-первых, аукцион был открытым, то есть принять участие мог абсолютно любой желающий, предварительно зарегистрировавшись хоть в интернете, хоть живьем на входе. А во-вторых, на торги были выставлены свыше 130 лотов, из которых, повторимся, 40 — непосредственно сами автомобили. Правда, как уже было сказано, своих новых хозяев нашли лишь 3 машины и 1 мотоцикл, остальные же лоты даже не добрались даже до минимально заявленной владельцами стоимости.
Зато относительным успехом пользовалась специализированная литература, каталоги и периодика. Так, жаркая рубка случилась за лот №29 (журнал Playboy, Special collector’s edition: Gerls&Cars — 100 страниц, 2014 год). Шедевр эротической глянцевой литературы с автоуклоном при стартовой цене в 1000 рублей ушел с молотка аж за 11 000 целковых, чем немало удивил присутствующих. Что ж, как видим, красота — и женская, и автомобильная, и особенно совмещенная — всегда остается в цене и в тренде.
А если серьезно, то аукцион подобного толка проводился в современной России лишь… в четвертый раз, причем первый из них состоялся еще в 1998 году. Условно выставленную в этот раз коллекцию можно было разделить на три группы: военная техника, советский автопром и зарубежные олдтаймеры именитых производителей. Почему же так вяло прошли торги по самым интересным лотам — автомобилям?
Причин несколько. Первая и самая главная — все мало-мальски серьезные коллекционеры авто в России знают друг друга и покупатель может напрямую выйти непосредственно на продавца. И платить 10-процентный аукционнный сбор не придется, да и торговаться можно всласть. Вторая причина — завышенные начальные цены, особенно на родную советскую технику, которая, к тому же, еще и требует заботливых рук, растущих из правильного места, разумеется. Ну а третью причину отчасти озвучил порталу «АвтоВвзгляд» генеральный директор «Аукционного дома Егоровых» Николай Егоров:
– На прошлом аукционе, который проходил нынешним летом, из 40 лотов продались 10, то есть одна четвертая часть. Причем, почти все проданные машины были советского производства, так что все, кто хотел приобрести «Волгу», «Москвич» или «Чайку», уже сделали это. Так что вполне логично, что пока наши отечественные автомобили остались на обочине торгов и так и не услышали заветного удара аукционного молотка…
Аукционы по продаже автомобилей, особенно редких, классических и раритетных, весьма популярны в США, Европе и Японии. Порой, можно отыскать настоящий шедевр за весьма привлекательную цену. Тем не менее, в России подобные мероприятия по прежнему пока остаются в разряде эксклюзивных и редких явлений, да и общая экономическая ситуация в стране явно не способствует их развитию — тут бы на бензин, да на хлеб насущный наскрести. Но потуги частных аукционных домов заслуживают всяческого уважения, пусть пока еще и не приносят должных результатов. Так, известный автоисторик и собиратель ретротехники Владимир Киреев уверен, что подобные мероприятия приучают нас к пока отсутствующей культуре торгов:
– Пока, к сожалению, в России ни у продавцов ретромобилей, ни у потенциальных покупателей нет четкого понимания процессов подобных аукционов. Первые, как правило, пытаются выставить свои машины по завышенной цене, о чем вторые — из тех, кто в теме, конечно — прекрасно осведомлены. А если следовать мировому опыту, то предметы на подобных торгах должны предлагаться ниже рынка.
Но у нас беда еще и в том, что все серьезные коллекционеры прекрасно знают друг друга, и им проще и дешевле совершить сделку напрямую. Вот если бы на подобных площадках выставлялись предметы от неизвестных игроков, да еще в хорошем состоянии и по реальной стоимости — дело пошло бы куда веселее.
Но в любом случае, даже четыре проданных нынче лота из сорока одного — очень, на мой взгляд, хороший результат, говорящий о реальной возможности развития аукционного дела в России. Подобные мероприятия имеют хорошее воспитательное воздействие на владельцев техники, «возвращая их на землю», заставляя показывать реальную стоимость предметов. Они должны в итоге понять, что на аукционы должны попадать вещи, которые просто так невозможно приобрести в принципе, либо на них должна быть предложена очень выгодная цена. И проходящие сейчас торги, повторю, «приземляют» людей, показывая реальное положение рынка, реальную стоимость предметов…