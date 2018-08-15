Шесть бед — один ответ: водителей ждут хорошие дороги и новые штрафы

Фото: www.pixabay.com
Одним из ключевых факторов, влияющих на аварийность, является состояние дорожного полотна, которое в нашей стране оставляет желать лучшего на слишком многих магистралях и улицах. Но неужели жаловаться на разбитый асфальт и ямы, «проглатывающие» колеса машин, больше не придется? Российские власти запускают новый национальный проект «Безопасные и качественные дороги» и обещают, что к 2024 ситуация с дурным покрытием в корне изменится. Однако обещать, как известно, не значит жениться.
Кристина Извекова

В начале июня был опубликован список Индекса глобальной конкурентоспособности 2017—2018 — рейтинг стран с лучшими дорогами, в который попали 137 государств. Максимальную оценку эксперты присудили Объединенным Арабским Эмиратам, Сингапуру и Швейцарии. Россия же по итогам исследований оказалась лишь на постыдном 114 месте, уступив не только Европе, но и Таджикистану, Ботсване, Монголии, Уганде и прочим странам третьего мира. Дороги — как в общем-то и дураки — все еще входят в число самых острых проблем на Руси. И наверняка будут входить еще не одно десятилетие.

Тем не менее, российское правительство настроено решительно. Власти готовят к запуску масштабный проект «Безопасные и качественные дороги», включающий мероприятия по улучшению транспортной инфраструктуры до 2024 года. Целей эта кампания преследует несколько, но главные из них — реконструкция трасс регионального значения, разгрузка улиц и магистралей, с утра до вечера простаивающих в мертвых пробках, а также ликвидация мест концентрации ДТП. Через шесть лет, согласно задумке авторов, аварийность в стране значительно снизится, а дороги станут добротными и комфортными.

Фото: Минтранс РФ

Задачи, согласитесь, весьма амбициозны. Так, одной из них значится разработка новых требований и стандартов обустройства дорог, которые непременно должны включать в себя инновационные цифровые технологии. В качестве примера можно привести систему обнаружения пешеходов в условиях ограниченной видимости, способную спасти жизни тысяч «безлошадных» участников дорожного движения. На сегодняшний день не совсем понятно, что именно будет представлять из себя эта технология, но звучит весьма многообещающе.

В ближайшие шесть лет пройдут и два эксперимента, в рамках которых дорожные службы опробуют некие передовые разработки. На 35 участках по всей России появятся беспроводные устройства (опять же, никакой конкретики), еще на 25 — энергосберегающие приборы. Вероятно, если по результатам испытаний технологии признают эффективными, их начнут применять массово на улицах мегаполисов, а также на региональных и федеральных трассах. Но понять, что именно нас ждет, пока не представляется возможным.

Фото: www.pixabay.com

Дабы дорожное покрытие не рушилось со скоростью звука, правительство ужесточит контроль за грузовыми машинами — к 2024 году появится свыше 400 новых пунктов весогабаритных поверок. И раз речь идет о повышении безопасности, дорожная «реформа» не обойдет стороной и комплексы фото- и видеофиксации, количество которых возрастет за шесть лет более чем в два раза — на 111% по сравнению с 2017 годом. Штрафовать автомобилистов будут по любому поводу с каждого придорожного фонаря.

Кроме того, профессиональным шоферам предъявят дополнительные требования, введут и новые Правила дорожного движения, регулирующие ситуации, которые в настоящее ни одним нормативным актом не регламентированы. Помимо прочего, власти выпустят мобильное приложение «Народный инспектор», подобное «Помощнику Москвы», позволяющему гражданам посредством смартфона «стучать» на злостных нарушителей ПДД за небольшие приятности.

– Проект призван обеспечить возможность экономического роста регионов, дать качественные транспортные услуги и спасти большое количество жизней людей, — сказал в ходе очередного заседания Максим Акимов, заместитель председателя Правительства РФ. — При подготовке и реализации проекта необходимо исходить из подхода, что помощь необходима не только тем регионам, где требуется серьезная поддержка для достижения нормативных показателей…

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15 августа 2018
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