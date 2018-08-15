Шесть бед — один ответ: водителей ждут хорошие дороги и новые штрафы

В начале июня был опубликован список Индекса глобальной конкурентоспособности 2017—2018 — рейтинг стран с лучшими дорогами, в который попали 137 государств. Максимальную оценку эксперты присудили Объединенным Арабским Эмиратам, Сингапуру и Швейцарии. Россия же по итогам исследований оказалась лишь на постыдном 114 месте, уступив не только Европе, но и Таджикистану, Ботсване, Монголии, Уганде и прочим странам третьего мира. Дороги — как в общем-то и дураки — все еще входят в число самых острых проблем на Руси. И наверняка будут входить еще не одно десятилетие.

Тем не менее, российское правительство настроено решительно. Власти готовят к запуску масштабный проект «Безопасные и качественные дороги», включающий мероприятия по улучшению транспортной инфраструктуры до 2024 года. Целей эта кампания преследует несколько, но главные из них — реконструкция трасс регионального значения, разгрузка улиц и магистралей, с утра до вечера простаивающих в мертвых пробках, а также ликвидация мест концентрации ДТП. Через шесть лет, согласно задумке авторов, аварийность в стране значительно снизится, а дороги станут добротными и комфортными.