Строительство трассы М11 приостановили из-за уникальных находок

Участок с ценными археологическими находками занял довольно обширную площадь — 7168 кв. м. Уже сейчас на месте раскопок обнаружено больше 400 хозяйственных и столбовых ям и несколько очагов, по которым можно восстановить план древних построек. Там же найдены осколки керамической посуды, фрагменты шлифовальных камней и другие предметы, самым древним из которых насчитывается больше 3000 лет.

Стоит сказать, что найденное место несет в себе следы сразу нескольких эпох. Там же археологи обнаружили остатки заселения местности славянами где-то в 14—15 веках. В доказательство этому в земле сохранились характерные черепки от сосудов, ножи и украшения.