Строительство трассы М11 приостановили из-за уникальных находок

Дорожники были вынуждены остановить строительство трассы М-11 «Москва — Санкт-Петербург» на участках от 543-го до 684-го км недалеко от Северной столицы. На пути возведения полотна у поселка Войскорово рабочие нашли предметы, сохранившиеся с железного века, первобытной эпохи, когда человек только начинал использовать в обиходе металл.
Участок с ценными археологическими находками занял довольно обширную площадь — 7168 кв. м. Уже сейчас на месте раскопок обнаружено больше 400 хозяйственных и столбовых ям и несколько очагов, по которым можно восстановить план древних построек. Там же найдены осколки керамической посуды, фрагменты шлифовальных камней и другие предметы, самым древним из которых насчитывается больше 3000 лет.
Стоит сказать, что найденное место несет в себе следы сразу нескольких эпох. Там же археологи обнаружили остатки заселения местности славянами где-то в 14—15 веках. В доказательство этому в земле сохранились характерные черепки от сосудов, ножи и украшения.
Кроме этого, историки собрали находки более позднего времени — 16—19 веков. Великая Отечественная война тоже оставила там следы: подземные укрытия от снарядов, окопы и линии связи.
Пресс-служба компании «Автодор» сообщает, что заранее об археологическом памятнике известно не было. После того, как рабочие обнаружили первый очаг, на место были приглашеныэксперты, все работы по возведению были приостановлены согласно 36-й статье Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ №73». Застройка продолжится, но только после окончания раскопок.