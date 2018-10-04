Как отличить настоящую камеру ГИБДД от фальшивой

Автоматическая фиксация нарушений ПДД становится все более вездесущим явлением, по крайней мере, в крупных городах. Однако далеко не все комплексы, устанавливаемые с этой целью на дорогах, — настоящие, и действительно присылают «письма счастья». Как вычислить некоторые «обманки», подскажет портал «АвтоВзгляд».
Далеко не всегда камера автоматической фиксации нарушений ПДД на дороге — благо. Да, ее присутствие охлаждает некоторые горячие головы, заставляя их сбросить скорость. Однако при этом никто не застрахован от того, что с этого комплекса «прилетит» ошибочный штраф, который потом замучаешься опротестовывать. Но не от всех полицейских камер стоит ждать такой «подлянки». Достаточно распространены так называемые муляжи, которые только прикидываются системами автоматической фиксации.
Их гаишники устанавливают с целью морально-психологического воздействия на водителей — чтобы граждане пугались и снижали скорость. Как же можно отличить «фальшивую» камеру-муляж от настоящего комплекса автоматической фиксации?
Проще всего это сделать со старыми полицейскими обманками, которые имитируют стационарные радарные «Стрелки». Настоящий комплекс этой модели, предназначенный для контроля скорости, состоит из трех металлических «коробок»: видеоблока, радарного и процессорного. Первые два располагаются парой, на какой-нибудь горизонтальной металлической конструкции над дорогой. А процессорный ящик приделывают где-нибудь на столбе.
Так вот, у муляжа «Стрелки» процессорный блок отсутствует. Это самый явный признак камеры-пустышки.
Ну и радар-детектор молчит как рыба об лед рядом с таким муляжом. Со временем в ГИБДД поняли свою ошибку и стали устанавливать ненастоящие устройства более продвинутого типа — с встроенным радиопередатчиком, имитирующим сигнал спидгана настоящей камеры. Радар-детекторы на них реагируют, как на настоящий рубеж контроля скорости.
Но есть у муляжей и своя ахиллесова пята. Практически все их модели оборудованы источником инфракрасного света — для распознавания номера машины в темное время суток. ИК-подсветку некоторых камер можно заметить и невооруженным глазом, а у других — нет. В этом случае может помочь обычный смартфон.
Нужно установить его на подставку под лобовым стеклом экраном к себе и, приближаясь к интересующей вас камере автоматической фиксации, включить на нем режим видеозаписи. Если в непосредственной близи от полицейского устройства экран вашего смартфона полыхнет красным цветом — значит инфракрасная подсветка работает и перед вами настоящий комплекс.
Еще один способ выяснить «натуральность» камеры — заглянуть на один из специализированных сайтов, где по данным, собираемым обычными автовладельцами, формируется карта точек на территории региона, где ГИБДД стационарно контролирует скорость. Если с одной из них долгое время не приходят штрафы — скорее всего, там располагается муляж.