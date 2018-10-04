Как отличить настоящую камеру ГИБДД от фальшивой

Далеко не всегда камера автоматической фиксации нарушений ПДД на дороге — благо. Да, ее присутствие охлаждает некоторые горячие головы, заставляя их сбросить скорость. Однако при этом никто не застрахован от того, что с этого комплекса «прилетит» ошибочный штраф, который потом замучаешься опротестовывать. Но не от всех полицейских камер стоит ждать такой «подлянки». Достаточно распространены так называемые муляжи, которые только прикидываются системами автоматической фиксации.

Их гаишники устанавливают с целью морально-психологического воздействия на водителей — чтобы граждане пугались и снижали скорость. Как же можно отличить «фальшивую» камеру-муляж от настоящего комплекса автоматической фиксации?

Проще всего это сделать со старыми полицейскими обманками, которые имитируют стационарные радарные «Стрелки». Настоящий комплекс этой модели, предназначенный для контроля скорости, состоит из трех металлических «коробок»: видеоблока, радарного и процессорного. Первые два располагаются парой, на какой-нибудь горизонтальной металлической конструкции над дорогой. А процессорный ящик приделывают где-нибудь на столбе.

Так вот, у муляжа «Стрелки» процессорный блок отсутствует. Это самый явный признак камеры-пустышки.