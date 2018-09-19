На столичных дорогах устроят платные выделенки

— Была идея (организовать платные полосы), но это сложный вопрос, это даже не во всех странах существует. Это в основном вылетные магистрали из Москвы или крупных городов, где есть востребованность. Мы заказали исследование, есть у нас такие места приложения или нет. По идее, для «fast lane» (платной выделенки) можно даже не строить новую полосу, можно обособить полосу на имеющейся магистрали и сделать ее платной. Это в принципе возможно. Исследование будет готово в следующем году. Думаю, я бы на месте властей Москвы сделал бы подобную выделенку на МКАД и, может быть, на Третьем транспортном кольце, — заявил журналистам замглавы Росавтодора сказал Дмитрий Прончатов.

Он считает, что подобная система может администрироваться системами, примененными в «Платоне», с помощью номеров с RFID-меткой или при помощи транспондеров.