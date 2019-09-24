Почему платная трасса М11 обретает все большую популярность у водителей

Наибольший скачок зафиксирован в первый летний месяц, когда трафик вырос сразу на 20,2%. В этот период за сутки по М-11 в среднем проезжало чуть больше 70 000 автомобилей. Стоит напомнить, после отпускного сезона 2018 года на М-11 было запущено еще несколько отрезков. А сейчас магистраль практически достроена: до завершения проекта осталось положить буквально 35 км полотна. На это уйдет около двух месяцев.

Так что, статистика популярности дороги будет только расти. Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» в пресс-службе «Автодора», ответственного за строительство и эксплуатацию большинства отечественных «платников», интенсивность будет возрастать также из-за увеличения «информированности автомобилистов».

Стоит добавить, что на М-4 «Дон» трафик тоже показал положительную динамику: летом интенсивность стала выше на 3,7%. Так в августе среднесуточный показатель превзошел 450 000 проездов. Кстати, там ожидается завершение возведения обхода Лосево-Павловска под Воронежем и обхода Аксая в Ростовской области.