Еще недостроенная ЦКАД уже стала платной

Фото: Автодор
Правительство определило, где долгострой под названием Центральная кольцевая автодорога (ЦКАД), взятый под свое крыло «Автодором», будет платным. Соответствующее распоряжение уже подписано Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым.
Светлана Ермолаева

Итак, за проезд по трассе А-113 ЦКАД придется платить от пересечения дороги с федеральной магистралью М-10 «Россия» до пересечения М-103 «Москва — Малоярославец», то есть на большей части кольца.

Объезд нового «платника» предусмотрен по Малой «бетонке» А-107 — от пересечения со скоростной М-11 «Москва — Санкт-Петербург» до пересечения с той же А-130. Стоит напомнить, что ЦКАД создается в основном для транзитного грузового и пассажирского транспорта, дабы разгрузить столичные улицы и шоссе, а также дороги Московской области.

Деньги у автомобилистов на свежепостроенной трассе будут взимать по принципу распознавания номера авто в режиме «свободного потока» (free-flow) с использованием транспондеров любого российского оператора. Размер тарифа обещают определить до запуска Центрального кольца без противоречий с законодательством.

Между тем, госкомпания «Автодор» сообщила, что на сегодняшний день идет активное строительство ЦКАД и сопутствующее переустройство прежних инженерных коммуникаций. Полотно возводят ежедневно более 5500 человек и 1500 единиц стройтехники.

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16 сентября 2019
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