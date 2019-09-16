Еще недостроенная ЦКАД уже стала платной

Итак, за проезд по трассе А-113 ЦКАД придется платить от пересечения дороги с федеральной магистралью М-10 «Россия» до пересечения М-103 «Москва — Малоярославец», то есть на большей части кольца.

Объезд нового «платника» предусмотрен по Малой «бетонке» А-107 — от пересечения со скоростной М-11 «Москва — Санкт-Петербург» до пересечения с той же А-130. Стоит напомнить, что ЦКАД создается в основном для транзитного грузового и пассажирского транспорта, дабы разгрузить столичные улицы и шоссе, а также дороги Московской области.

Деньги у автомобилистов на свежепостроенной трассе будут взимать по принципу распознавания номера авто в режиме «свободного потока» (free-flow) с использованием транспондеров любого российского оператора. Размер тарифа обещают определить до запуска Центрального кольца без противоречий с законодательством.

Между тем, госкомпания «Автодор» сообщила, что на сегодняшний день идет активное строительство ЦКАД и сопутствующее переустройство прежних инженерных коммуникаций. Полотно возводят ежедневно более 5500 человек и 1500 единиц стройтехники.