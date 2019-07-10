Чем удивит автопутешественников трасса М4 «Дон» в разгар сезона отпусков

Увы, вавилонское столпотворение на самом экстремальном участке М-4 в районе населенных пунктов Лосево и Павловск в Воронежской области никуда не делось. К сожалению, в этом году путешественники здесь, как и раньше, застрянут в обоих направлениях. Продолжительность затора зависит от месяца, дня недели и времени суток.
Например, в июне в будние дни пробки здесь были минимальные — на 20 — 30 минут, а иногда вообще отсутствовали. Но в пик отпускного сезона, который продлится с середины июля до середины августа, на этом «самом узком» отрезке М-4 можно застрять на несколько часов. Особенно неблагоприятное время — выходные дни. В Росавтодоре заявляют, что на сегодняшний все основные силы ремонтников брошены на строительство обхода этого аномального участка, но построенную объездную дорогу обещают сдать только к осени следующего года.