Чем удивит автопутешественников трасса М4 «Дон» в разгар сезона отпусков

Фото Росавтодор
У большинства автотуристов, когда-либо путешествующих к Черному морю, трасса М-4 ассоциируется с многокилометровыми пробками в Воронежской и Ростовской области. С каждым годом дорога реконструируется, строятся новые платные участки и объездные пути проблемных отрезков. Что изменилось к курортному сезону 2019 года, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Иван Флягин

Увы, вавилонское столпотворение на самом экстремальном участке М-4 в районе населенных пунктов Лосево и Павловск в Воронежской области никуда не делось. К сожалению, в этом году путешественники здесь, как и раньше, застрянут в обоих направлениях. Продолжительность затора зависит от месяца, дня недели и времени суток.

Например, в июне в будние дни пробки здесь были минимальные — на 20 — 30 минут, а иногда вообще отсутствовали. Но в пик отпускного сезона, который продлится с середины июля до середины августа, на этом «самом узком» отрезке М-4 можно застрять на несколько часов. Особенно неблагоприятное время — выходные дни. В Росавтодоре заявляют, что на сегодняшний все основные силы ремонтников брошены на строительство обхода этого аномального участка, но построенную объездную дорогу обещают сдать только к осени следующего года.

Ничего не изменилось с плотным трафиком на еще одном проблемныом отрезке пути — в районе Аксая недалеко от Ростова-на-Дону: объездную дорогу в этом месте также сдадут не раньше, чем через год. Так что многим вновь придется огибать здешнюю пробку разухабистыми «огородами».

Зато в Краснодарском крае уже введен в эксплуатацию новый 120-километровый участок платной дороги от станицы Павловская до окружной дороги Краснодара. Для легкового авто дневной проезд днем обойдется в 200 рублей, а ночью — 120. Кроме того, с весны на М-4 открыт проезд по новому четырехполосному путепроводу через речку Джугбу в Туапсинском районе.

Для путешествующих в Крым возводится участок пути, соединяющий трассу «Краснодар — Темрюк — хутор Белый» с магистралью М-4 «Дон». В Таманском районе за несколько километров до въезда на Керченский мост с обеих сторон трассы построены две АЗС. Те, кто впервые отправляется в Крым за рулем, должны иметь в виду, что на полуострове топливо дороже: литр АИ95 обойдется в 48 — 49 рублей, а дизельное топливо — в 49 — 50, поэтому перед Крымским путепроводом лучше заправиться под завязку.

И еще одна приятная новость: на многих сетевых заправках на М-4 переделали общественные туалеты, значительно увеличив число кабинок. За счет этого, сократились длинные очереди, которые приходилось выстаивать в прошлом году. Но, увы, такие сюрпризы далеко не на всех АЗС.

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10 июля 2019
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