Чем удивит автопутешественников трасса М4 «Дон» в разгар сезона отпусков

Ничего не изменилось с плотным трафиком на еще одном проблемныом отрезке пути — в районе Аксая недалеко от Ростова-на-Дону: объездную дорогу в этом месте также сдадут не раньше, чем через год. Так что многим вновь придется огибать здешнюю пробку разухабистыми «огородами».

Зато в Краснодарском крае уже введен в эксплуатацию новый 120-километровый участок платной дороги от станицы Павловская до окружной дороги Краснодара. Для легкового авто дневной проезд днем обойдется в 200 рублей, а ночью — 120. Кроме того, с весны на М-4 открыт проезд по новому четырехполосному путепроводу через речку Джугбу в Туапсинском районе.

Для путешествующих в Крым возводится участок пути, соединяющий трассу «Краснодар — Темрюк — хутор Белый» с магистралью М-4 «Дон». В Таманском районе за несколько километров до въезда на Керченский мост с обеих сторон трассы построены две АЗС. Те, кто впервые отправляется в Крым за рулем, должны иметь в виду, что на полуострове топливо дороже: литр АИ95 обойдется в 48 — 49 рублей, а дизельное топливо — в 49 — 50, поэтому перед Крымским путепроводом лучше заправиться под завязку.

И еще одна приятная новость: на многих сетевых заправках на М-4 переделали общественные туалеты, значительно увеличив число кабинок. За счет этого, сократились длинные очереди, которые приходилось выстаивать в прошлом году. Но, увы, такие сюрпризы далеко не на всех АЗС.