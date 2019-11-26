Сколько платных дорог построят в России к 2035 году

На конференции «Дороги Российской Федерации: влияние национальных проектов» заместитель председателя правления госкомпании «Автодор» Георгий Чичерин сообщил, что в планах строительство новой платной скоростной трассы между северной столицей и Новороссийском с «подъездами к крупным городам Балтийского и Черноморского побережья».

Кроме того, задумано проложить несколько хорд — так же, разумеется, платных — свяжущих порты Азовского и Черного морей с Приволжьем и Уралом. А также будут построены «платники» между населенными пунктами Балтийского побережья и Сибири. В общей сложности к 2035 году сеть новых скоростных трактов затронет 44 российских региона, где проживает 75% населения.

Стоит напомнить, что на днях эксперты госкомпании предложили один действенный, на их взгляд, способ уменьшить износ дорожного покрытия. Как оказалось, именно шипованная «резина» портит асфальт, и необходимо просто уменьшить сроки ее эксплуатации в течение года. А еще было бы неплохо снизить скоростные ограничения зимой до 70—80 км/ч.