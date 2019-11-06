На трассе М11 «Москва -Санкт-Петербург» вводят новые тарифы

Кроме того, сумма оплаты зависит еще и от времени суток. Ночью — дешевле. Дневной тариф действует с 6:00 до 00:59, а ночной — с 1:00 до 5:59. Кстати, стоит учитывать небольшой нюанс: в ночь с четверга на пятницу с 00:00 до 00:59 взимается оплата как в будний день.

Кстати, первого участка платной трассы с 15-го по 58-й км, то есть дороги от Белокаменной до аэропорта Шереметьево, новые тарифы не коснулись.Также нововведение не работает на двух последних участка магистрали: седьмом, берущим начало на пересечении М11 с М10 «Россия» недалеко от деревни Мясной Бор и заканчивающимся районе Тосно, и осьмом — от пересечения с А120 до питерской КАД (его запустят в работу в конце ноября).

Напомним, общая протяженность новой скоростной трассы, на чье строительство ушло порядка 550 млрд. рублей, — 670 км. А оплачивать придется поездку по 606,7 км из них. Зато приблизительное время в пути по М11 от Первопрестольной до Северной столицы — всего 5,5 часа.