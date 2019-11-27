Путин открыл платную трассу М11, объявив новое название магистрали

Официально запущена полномасштабная работа платной дороги M11 «Москва—Санкт-Петербург», получившей новое имя. В результате голосования в финал вышли три варианта — «Валдай», «Две столицы» и «Нева». Но последний набрал больше всего голосов.

Напомним, М11 общей протяженностью 670 км соединяет Белокаменную и Северную столицы. На ней расположились 16 пунктов взимания платы, 15 контейнерных АЗС и шесть многофункциональных сервисных площадок.

Концессионер уже определился и с тарифами. Как уже писал портал «АвтоВзгляд», водителю легковой машины в будний день придется заплатить за проезд 1820 рублей, в выходной — 2020. Если имеется транспондер, то пользователю полагается скидка: с устройством бесконтактной оплаты удовольствие прохватить с ветерком обойдется в 1331 и 1494 рублей соответственно.