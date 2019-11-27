Сколько будет стоить проезд по первой платной магистрали Москвы, которую построит Сбербанк

В строительство Северного дублера Кутузовского проспекта (СДКП), по данным РБК, будет инвестировано в общей сложности около 50 млрд. рублей. Возведением дороги занимается «Новая концессионная компания», подписавшая с властями Белокаменной договор сроком на 40 лет на создание, обслуживание и получение дохода с объекта.
Напомним, первый московский «платник», берущий начало от Молодогвардейской развязки на МКАД, станет продолжением другой платной трассы — Северного обхода города Одинцово. Новая дорога протяженностью 11 км будет идти от окраины Первопрестольной до делового центра «Москва-Сити».
Шестиполосное полотно пройдет вдоль Смоленского железнодорожного направления по промзоне, не затронув Яблоневый сад, говорится на сайте столичной мэрии. Проект включает строительство десятка эстакад, моста через Москву-реку и трех подземных пешеходных переходов.
По непроверенным данным, проезд по трассе с пропускной способностью в 30 000—40 000 автомобилей в сутки обойдется в 270 рублей. Правда, сроки, когда магистраль планируют открыть, пока не указаны.