Сколько будет стоить проезд по первой платной магистрали Москвы, которую построит Сбербанк

В строительство Северного дублера Кутузовского проспекта (СДКП), по данным РБК, будет инвестировано в общей сложности около 50 млрд. рублей. Возведением дороги занимается «Новая концессионная компания», подписавшая с властями Белокаменной договор сроком на 40 лет на создание, обслуживание и получение дохода с объекта.

Напомним, первый московский «платник», берущий начало от Молодогвардейской развязки на МКАД, станет продолжением другой платной трассы — Северного обхода города Одинцово. Новая дорога протяженностью 11 км будет идти от окраины Первопрестольной до делового центра «Москва-Сити».