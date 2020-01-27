Трасса М4 «Дон» в этом году поедет чуть быстрее

Сегодня уже достроили 83-метровый путепровод, протянувшийся над одной из улиц станицы Грушевской рядом с Аксаем, а также мост через реку Тузлов. Движение по ним запустят в первом квартале 2020 года.

Речь идет о третьем этапе строительства этого участка трассы М4 «Дон» — с 1024 по 1036 км. На очереди четвертый этап (1036 — 1072 км), где дорожники начали подготавливать территорию: модернизировать и переустраивать магистральные газопроводы, линии электропередач и связи.

В пресс-службе «Автодора», ответственного за реконструкцию платной автомагистрали, отчитались, что сейчас на всех этапах строительства нового обхода Аксая — с 1024 км дороги по 1091-й — трудятся 100 единиц техники.

Несмотря на отчеты об активной деятельности, объезд полностью откроют не очень скоро. «Автодор» объявил тендер на строительство последних 17 км вышеупомянутого отрезка. Работы оценили в 13 млрд. рублей, выделенных из федерального бюджета. Ожидается, что сооружение будет завершено только к 2024 году.