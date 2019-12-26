Платную трассу М11 «Нева» между двумя столицами сделали бесплатной

С 1 января 2020 года за проезд по М11 «Москва-Санкт-Петербург» не будет взиматься плата на участке от столицы до Солнечногорска вне зависимости от того, едет ли автомобиль только по этому отрезку дороги, по его части или сразу по нескольким участкам. Причем льгота доступна только, если оплата происходит с помощью транспондера, и для водителей транспорта первой группы, то есть мотоциклов и «легковушек» не выше 2 м.

Но это еще не все условия: бесплатным проезд сделают только с 1:00 ночи до 6:00 утра. Сама акция тоже не долговечна — закончится 31 января. Так что сэкономить удастся не всем и не всегда. Например, для водителей высоких внедорожников ничего не изменится.

Напомним, что «платник» М11, получивший путем народного голосования название «Нева», достроили в конце ноября. Как уже писал портал «АвтоВзгляд», в церемонии открытия скоростной автомагистрали принял участие Президент РФ Владимир Путин. Поездка от МКАД до КАД без акций, скидок и транспондеров в выходной день водителям автомобилей первой группы обойдется в 2020 рублей. Расчетное время в пути — около шести часов.