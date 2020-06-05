Минтранс разработал способ штрафовать водителей с помощью ГЛОНАСС

На взгляд среднестатистического водителя, эта история выглядит, как говорится, «не про нас». Поскольку речь в ней на данный момент идет о внедрении в повседневную жизнь онлайн-тахографов для автобусов. Это такая электронная штука, которая в автоматическом режиме отслеживает и сообщает «куда следует» о том, как водитель ведет машину, сколько времени он находится за рулем и прочие скучные данные.
Расположение и скорость маршрутного транспорта будет вычисляться, надо полагать, с помощью блока ГЛОНАСС на его борту. По данным СМИ, эту систему уже начинают тестировать в нашей стране на общественном транспорте крупнейших городов страны. Позже ее хотят в обязательном порядке ставить на все новые машины, занятые в пассажирских перевозках.
Аналогия со ставшей однажды обязательной установкой модулей экстренного вызова ГЛОНАСС на все новые машины в России напрашивается сама собой. Нюанс в том, что Минтранс предлагает на основании данных с этих онлайн-тахографов еще и штрафовать водителей за административные нарушения. Сейчас же это может сделать только живой сотрудник ГИБДД, — таково законодательство.
Чтобы начать автоматически наказывать водителей на основании только данных электронного «дружинника», Минтранс разработал специальный проект закона об онлайн-тахографии. По данным «Коммерсанта», его внесение в правительство запланировано на ближайшую осень.
Документ предполагает, что в Москве и Московской области такие штрафы заработают через год, а на остальной территории России — через два. Казалось бы: какая мне, владельцу легковушки, разница, что там будет происходить с «автобусниками»? А такая, что во всех новых машинах модуль ГЛОНАСС обязателен для установки уже с 2018-го года. И в эту штуковину, по не афишируемым данным, еще на стадии проектирования заложены возможности сообщать Большому брату все данные о движении авто не только в момент аварии, как это сейчас происходит, а всегда!
Если будет принят подготовленный Минтрансом закон о штрафах для водителей и собственников автобусов, в российском праве появится законодательный механизм для создания системы автоматических штрафов для всех водителей и абсолютно любого транспорта. Дальше — дело законодательной техники.
Полицейские камеры фото-видеофиксации, которыми сейчас усиленно увешивают дороги страны, станут просто детским лепетом по сравнению с будущей глобальной системой тотального слежения за всеми машинами в России.
Авто станут сами «доносить» на своих хозяев, определяя собственное местоположение и скорость с помощью модулей ГЛОНАСС. Система же, на основе этих данных, будет автоматически рассылать штрафы нарушителям. А начинается все, как видим, крайне безобидно — с онлайн-тахографов на городских автобусах…