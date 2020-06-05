Минтранс разработал способ штрафовать водителей с помощью ГЛОНАСС

На взгляд среднестатистического водителя, эта история выглядит, как говорится, «не про нас». Поскольку речь в ней на данный момент идет о внедрении в повседневную жизнь онлайн-тахографов для автобусов. Это такая электронная штука, которая в автоматическом режиме отслеживает и сообщает «куда следует» о том, как водитель ведет машину, сколько времени он находится за рулем и прочие скучные данные.

Расположение и скорость маршрутного транспорта будет вычисляться, надо полагать, с помощью блока ГЛОНАСС на его борту. По данным СМИ, эту систему уже начинают тестировать в нашей стране на общественном транспорте крупнейших городов страны. Позже ее хотят в обязательном порядке ставить на все новые машины, занятые в пассажирских перевозках.

Аналогия со ставшей однажды обязательной установкой модулей экстренного вызова ГЛОНАСС на все новые машины в России напрашивается сама собой. Нюанс в том, что Минтранс предлагает на основании данных с этих онлайн-тахографов еще и штрафовать водителей за административные нарушения. Сейчас же это может сделать только живой сотрудник ГИБДД, — таково законодательство.

Чтобы начать автоматически наказывать водителей на основании только данных электронного «дружинника», Минтранс разработал специальный проект закона об онлайн-тахографии. По данным «Коммерсанта», его внесение в правительство запланировано на ближайшую осень.