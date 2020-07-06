Оштрафуют ли водителя, пристроившегося за пробирающейся через пробку машиной ДПС с «мигалкой»

Некоторые водители вплотную пристраиваются к спешащим спецмашинам скорой медпомощи или пожарных и висят у них на хвосте, ускоренно преодолевая пробку. А вот авто ДПС подобных подобным образом «эксплуатируют» гораздо реже. Все-таки дорожная полиция — вдруг как-нибудь накажут? Давайте разберемся на личном примере.
На днях корреспондент портала «АвтоВзгляд» проделал подобный эксперимент с кортежем, состоящим из «членовоза» с синим проблесковым маячком на крыше и пары машин сопровождения в раскраске ГИБДД. Пристроившись за замыкающим патрульным авто, я в темпе преодолел почти полукилометровый участок мертвой «пробки».
Затем «пропаравозившая» меня команда свернула с трассы, но мне было с ней по пути и я продолжил висеть «на хвосте» кортежа. На первом же попавшемся нерегулируемом перекрестке нас ждали. Еще один экипаж ДПС перекрыл здесь движение, чтобы кавалькада проследовала беспрепятственно. Пешие сотрудники даже отдали честь пассажирам лимузина. Ну и мне заодно, поскольку мой «пырзик» деловито проскользнул мимо них вслед за машиной сопровождения. При этом нарушения ПДД с моей стороны не было: по перекрытому для поперечного движения перекрестку шел весь наш с кортежем поток, просто мы — чуть быстрее…
Выражения лиц у замерших с ладонями у висков служивых были непередаваемые. Но мне это было «фиолетово», поскольку оштрафовать человека за езду вслед за полицейской машиной с «мигалкой» в России никто не имеет права!
Просто потому, что нет в нашем законодательстве соответствующей санкции. «Скорая» или полицейская машина с включенным спецсигналом, едущая впереди, с точки зрения ПДД ничем для вас не отличается от любого другого транспортного средства. Однако, следуя за такой машиной, нужно помнить: ее водителю при включенных спецсигналах разрешается нарушать Правила, а вам — нет. Это означает, что пристроиться и безнаказанно висеть на хвосте у «мигалки», пронзающей пробку, можно ровно до тех пор, пока она не нарушает Правил.
Например, транспорт ДПС выехал одним колесом на обочину, чтобы обойти авто, не до конца сместившееся в соседний ряд в попытке уступить. Хитрецу, который «прилип» к полицейскому бамперу, так поступать нельзя под угрозой штрафа за езду по обочине. Или же машина с включенной «мигалкой» пересекает перекресток на красный свет. «Прилипшему» это также возбраняется категорически.
Другими словами: оштрафовать любителя использовать полицейские машины в качестве «паровозов» для быстрой езды по пробкам могут только при условии, что он при этом попутно нарушит какой-либо пункт ПДД. А когда нарушений нет, то ему и опасаться нечего — главное следить, чтобы другие машины не «отсекли» от полицейского сопровождения.