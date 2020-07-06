Оштрафуют ли водителя, пристроившегося за пробирающейся через пробку машиной ДПС с «мигалкой»

Некоторые водители вплотную пристраиваются к спешащим спецмашинам скорой медпомощи или пожарных и висят у них на хвосте, ускоренно преодолевая пробку. А вот авто ДПС подобных подобным образом «эксплуатируют» гораздо реже. Все-таки дорожная полиция — вдруг как-нибудь накажут? Давайте разберемся на личном примере.

На днях корреспондент портала «АвтоВзгляд» проделал подобный эксперимент с кортежем, состоящим из «членовоза» с синим проблесковым маячком на крыше и пары машин сопровождения в раскраске ГИБДД. Пристроившись за замыкающим патрульным авто, я в темпе преодолел почти полукилометровый участок мертвой «пробки».

Затем «пропаравозившая» меня команда свернула с трассы, но мне было с ней по пути и я продолжил висеть «на хвосте» кортежа. На первом же попавшемся нерегулируемом перекрестке нас ждали. Еще один экипаж ДПС перекрыл здесь движение, чтобы кавалькада проследовала беспрепятственно. Пешие сотрудники даже отдали честь пассажирам лимузина. Ну и мне заодно, поскольку мой «пырзик» деловито проскользнул мимо них вслед за машиной сопровождения. При этом нарушения ПДД с моей стороны не было: по перекрытому для поперечного движения перекрестку шел весь наш с кортежем поток, просто мы — чуть быстрее…

Выражения лиц у замерших с ладонями у висков служивых были непередаваемые. Но мне это было «фиолетово», поскольку оштрафовать человека за езду вслед за полицейской машиной с «мигалкой» в России никто не имеет права!