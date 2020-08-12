Почему водителям запрещают высаживать пассажиров у станций метро

В конце июля московский автовладелец Дмитрий Новожилов призвал автомобилистов обратиться в Министерство транспорта РФ и транспортные ведомства столицы с обращениями по поводу конфликта знаков 3.27 с пунктом ПДД 12.4. Напомним, что согласно этому пункту Правил, автомобиль вправе ненадолго остановиться на остановке для общественного транспорта для посадки/высадки пассажиров.

– Лично я убежден, что 90% знаков 3.27 в Москве установлены вопреки здравому смыслу и не имеют ничего общего с безопасностью дорожного движения, — написал в своем обращении Дмитрий Новожилов и предложил чиновникам Минтранса рассмотреть вопрос о замене знаков 3.27 на знаки 3.28 непосредственно перед остановками для общественного транспорта. А также обустроить соответствующую разметку и провести ревизию знаков 3.27 и разметки 1.4 на улицах г. Москвы с целью выявления целесообразности их установки и нанесения в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

В настоящий момент ответа из федерального ведомства пока не поступило, зато юрист Михаил Никитин сообщил о том, что ему пришел ответ из Центра организации дорожного движения правительства Москвы. К сожалению, для автомобилистов он неутешительный.