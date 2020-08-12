Почему водителям запрещают высаживать пассажиров у станций метро

В конце июля московский автовладелец Дмитрий Новожилов призвал автомобилистов обратиться в Министерство транспорта РФ и транспортные ведомства столицы с обращениями по поводу конфликта знаков 3.27 с пунктом ПДД 12.4. Напомним, что согласно этому пункту Правил, автомобиль вправе ненадолго остановиться на остановке для общественного транспорта для посадки/высадки пассажиров.
– Лично я убежден, что 90% знаков 3.27 в Москве установлены вопреки здравому смыслу и не имеют ничего общего с безопасностью дорожного движения, — написал в своем обращении Дмитрий Новожилов и предложил чиновникам Минтранса рассмотреть вопрос о замене знаков 3.27 на знаки 3.28 непосредственно перед остановками для общественного транспорта. А также обустроить соответствующую разметку и провести ревизию знаков 3.27 и разметки 1.4 на улицах г. Москвы с целью выявления целесообразности их установки и нанесения в целях обеспечения безопасности дорожного движения.
В настоящий момент ответа из федерального ведомства пока не поступило, зато юрист Михаил Никитин сообщил о том, что ему пришел ответ из Центра организации дорожного движения правительства Москвы. К сожалению, для автомобилистов он неутешительный.
Подписавший ответ начальник отдела административного обеспечения ГКУ ЦОДД г-н Короленко счел, что поскольку программа развития транспортной системы Москвы провозглашает приоритет развития транспорта общего пользования, размещение запрещающих остановку знаков необходимо для обеспечения его беспрепятственного и безопасного проезда. А следовательно, предложение о замене знаков 3.27 на 3.28 остается без удовлетворения.
Вопрос о том, как автомобилисту столицы легально и в шаговой доступности высадить из машины, например, пожилого родственника или инвалида, остается открытым. Напомним, что штраф за остановку под знаком 3.27 в Москве в настоящее время составляет 3000 рублей.
Между тем, как считает эксперт движения «Синие ведерки» Григорий Шухман, этот ответ ЦОДД свидетельствует о том, что его сотрудники просто не знают ПДД, поскольку последние допускают остановку личных машин на остановках общественного транспорта для посадки высадки пассажиров только при условии не создания помех маршрутным транспортным средствам. Поэтому указанная остановка с соблюдением ПДД никоим образом на бесперебойность движения автобусов-троллейбусов не влияет.
Кроме того, по мнению Шухмана, в Москве знак 3.27 как правило дублируется разметкой 1.4 (сплошная желтая), которая на остановках заменяется 1.17 (желтый зигзаг), и таким образом согласно действующим ПДД остановка автомобилей на остановке для посадки/высадки согласно ПДД состава нарушения не имеет, поскольку зона действия 3.27+1.4 ограничена 1.4. Что, увы, не мешает МАДИ огульно выносить штрафы в данных случаях.