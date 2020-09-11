Власти решили брать плату за проезд любых машин по всем дорогам России

Очередное проявление явно набирающего популярность в государстве Российском подхода «люди — новая нефть» случилось в Министерстве транспорта. Его чиновники, видимо, приложив титанические умственные усилия, придумали еще один, уже совершенно беспардонный способ залезть в карман абсолютно всем автомобилистам страны. И замаскировали его безобидным названием «Проект транспортной стратегии России на период до 2035 года». Цели заявлены, как водится, в духе — «за все хорошее против всего плохого», — однако добиваться их на дорогах предлагается, делая, скорее, плохо, чем хорошо.

В разделе документа, касающемся автомобильного транспорта, декларируется задача ввести полностью бесплатный проезд на общественном транспорте. Но взамен будет создан механизм «пользователь платит» для всех автомобилистов. Это означает, что уже с 2025-го года за проезд по всем трассам регионального значения со всех автовладельцев начнут брать деньги. А с 2035-го — и за движение вообще по любым дорогам, включая, судя по всему, улицы городов придется раскошеливаться.