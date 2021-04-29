Что мешает развитию интеллектуальной транспортной системы в России

Интеллектуальная транспортная система решает сразу несколько актуальных проблем мегаполисов: контролирует и корректирует движение транспорта, повышает уровень безопасности и комфорта для водителей, пассажиров общественного транспорта снижает негативное влияние на окружающую среду. ИТС — отлаженный smart-механизм, который контролирует все, что связано с движением транспорта в городе, в режиме онлайн 24/7. Для этого в систему интегрированы цифровые решения и оборудование, при помощи которых обеспечивается бесперебойный трафик, информирование участников дорожного движения об оптимальных маршрутах, что помогает разгрузить наиболее востребованные дороги столицы.
Только в вопросах безопасности уже видна эффективность работы ИТС. В 2018 году, когда ИТС появилась в Мюнхене, количество наездов на пешеходов сократилось на 35%, аварий с ущербом здоровью человека — на 30%, а с летальным исходом — на 31%. В Лондоне пропускная способность автомагистралей увеличилась на 5%, в населенных пунктах — на 13%, в Турине сократилось время проезда на общественном транспорте на 14%, на личном — на 17%. А что у нас?
Необходимость внедрения ИТС в России появилась после увеличения трафика. Однако инфраструктуры для модернизации транспортных магистралей или строительства новых дорог, в особенности в крупных городах, не было. Впервые ИТС появилась в Москве для оптимизации дорожного движения. Первыми появились устройства фото- и видеофиксации на проезжих частях, далее общественный транспорт оборудовали датчиками контроля и мониторинга (ГЛОНАСС, камеры видеофиксации), а также информирования (электронные табло, умные остановки).
На сегодняшний день ИТС Москвы мониторит данные более 10 000 единиц общественного транспорта, около 120 000 такси и 17 500 каршериновых автомобилей. За последний год в столице организовано более 500 умных перекрестков (система для создания приоритета пешехода при движении), каждый из которых пропускает транспорт на 26% быстрее, чем обычный.
Система интеллектуального управления транспортом активно развивается и в регионах России. В рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Тульской, Курской, Волгоградской областях, в Краснодарском и Ставропольском краях, а также еще в 17 субъектах РФ внедряются инновационные технологии для оптимизации дорожного движения. На внедрение интеллектуальных транспортных систем в регионах выделено 25,2 млрд. рублей на период до 2022 года.
За период действия ИТС в столице снизилась аварийность в два раза, а средняя скорость движения, наоборот, выросла — на 13%. Среди городов ЦФО Москва стала самым безопасным городом федерального значения, а также вошла в десятку мегаполисов мира по уровню развития транспортного комплекса, заняла второе место (вместе с Лондоном) в рейтинге безопасности и экологичности дорожного движения, шестое месте — в ТОП-10 мегаполисов мира с наиболее развитыми системами городского транспорта. При этом по эффективности общественного транспорта столица России обошла лидера рейтинга Сингапур.
Развитию интеллектуальной транспортной системы в России мешают разногласия между федеральной и региональной властью. В то время как Правительство РФ хочет внедрить по всей стране единое цифровое решение, которое позволит обеспечить реальную картину транспортной ситуации в субъекте и, при необходимости, влиять на нее, региональные власти используют федеральные средства на закупку оборудования: камер фото- и видеофиксации, платформ весового контроля, умных светофоров.
В идеале необходимо проанализировать существующие на местах дорожно-транспортные проблемы, определить способы и возможности их решения при помощи цифровых технологий, рассчитать эффект- экономический, экологический, социальный — на ближайшие 5 лет. После чего составить дорожные карты, разработать технические проекты и начать создавать единую систему контроля и оптимизации дорожных условий по всей стране.