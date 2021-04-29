Что мешает развитию интеллектуальной транспортной системы в России

Интеллектуальная транспортная система решает сразу несколько актуальных проблем мегаполисов: контролирует и корректирует движение транспорта, повышает уровень безопасности и комфорта для водителей, пассажиров общественного транспорта снижает негативное влияние на окружающую среду. ИТС — отлаженный smart-механизм, который контролирует все, что связано с движением транспорта в городе, в режиме онлайн 24/7. Для этого в систему интегрированы цифровые решения и оборудование, при помощи которых обеспечивается бесперебойный трафик, информирование участников дорожного движения об оптимальных маршрутах, что помогает разгрузить наиболее востребованные дороги столицы.

Только в вопросах безопасности уже видна эффективность работы ИТС. В 2018 году, когда ИТС появилась в Мюнхене, количество наездов на пешеходов сократилось на 35%, аварий с ущербом здоровью человека — на 30%, а с летальным исходом — на 31%. В Лондоне пропускная способность автомагистралей увеличилась на 5%, в населенных пунктах — на 13%, в Турине сократилось время проезда на общественном транспорте на 14%, на личном — на 17%. А что у нас?

Необходимость внедрения ИТС в России появилась после увеличения трафика. Однако инфраструктуры для модернизации транспортных магистралей или строительства новых дорог, в особенности в крупных городах, не было. Впервые ИТС появилась в Москве для оптимизации дорожного движения. Первыми появились устройства фото- и видеофиксации на проезжих частях, далее общественный транспорт оборудовали датчиками контроля и мониторинга (ГЛОНАСС, камеры видеофиксации), а также информирования (электронные табло, умные остановки).