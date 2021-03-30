Красный, желтый, зеленый: как рассчитываются режимы работы светофора

Настраивая светофорные режимы, инженеры используют сложные формулы Вебстера. С их помощью рассчитываются величины так называемых транспортных задержек в зависимости от цикла и фаз сигнализатора. Какие данные требуются для определения нужного значения? Отношение длительности разрешающего сигнала к циклу, интенсивность движения, а также отношение этой интенсивности к пропускной способности перекрестка.

Однако одной лишь формулы недостаточно, чтобы подобрать адекватные значения и разработать программу регулирования, ведь перекресток перекрестку рознь. Общего, универсального для всех светофорных объектов страны алгоритма нет. А потому транспортным инженерам приходится учитывать и другие важные факторы, придерживаясь главного принципа.

А принцип этот заключается в том, чтобы при расчете режимов работы светофора минимизировать время задержек для всех участников дорожного движения. И для водителей в личных автомобилях, и для пассажиров общественного транспорта, и для пешеходов, пересекающих проезжую часть. Это непросто, ведь нужно знать, сколько примерно человек входит в каждую группу на конкретном перекрестке.