Платное кольцо замкнулось: в Подмосковье полностью открыли ЦКАД

ЦКАД-1 — последний введенный в эксплуатацию участок из тех, что относятся к первой очереди строительства скоростной автодороги. С запуском фрагмента от М-2 «Крым» до Калужского шоссе платное кольцо замкнулось: отныне автомобилисты могут использовать все 336,5 км магистрали, из которых 76,4 км — бесплатные (отрезок от деревни Жедочи до М-10 «Россия»).

Первый пусковой комплекс берет свое начало на пересечении с трассой М-4 «Дон», а завершается между Калужским и Киевским шоссе неподалеку от деревни Жедочи Наро-Фоминского района. На участке протяженностью 49,5 км возведено 50 искусственных сооружений — в том числе 4 развязки (М-4, М-2, Калужское шоссе, А-107), 9 пешеходных переходов и 1 экодук.

ЦКАД призвана разгрузить альтернативные трассы: Малую и Большую бетонки, а также МКАД. На скоростных участках кольца — дорога высшей технической категории, где можно разгоняться до 110 км/ч. Оплата взимается в автоматическом режиме системой «Свободной поток», которая представляет собой П-образные опоры с камерами, датчиками и антеннами.

Рассчитаться за проезд по ЦКАД можно одним из трех способов: с помощью транспондера, заранее приобретенного электронного билета или путем погашения задолженности уже после поездки. За неоплату предусмотрен штраф: 1500 рублей для владельцев легковых автомобилей и 5000 — для грузовых.