Нюансы грузового транзита на ЦКАД и А-107: когда время — деньги

Несмотря на то, что многие россияне до сих пор не поддерживают идею платных дорог, популярность скоростных трасс с каждым годом увеличивается. Причем маршруты через «платники» строят не только частники, предпочитающие отдыхать на черноморском побережье, но и транспортные компании. Для последних это — очевидная экономия времени, забота о водителях, сокращение затрат на амортизацию машин и… логистику.
«Как такое возможно, чтобы платные дороги были выгоднее обычных?» — спросите вы. А все довольно просто. Во-первых, на скоростных магистралях с большегрузов не взимаются взносы в счет компенсации ущерба, нанесенного трассе. А это, напомним, экономия 2 рублей 34 копеек на каждом километре пути. Во-вторых, на «платниках» водитель может поддерживать так называемую крейсерскую скорость — то есть оптимизировать расход топлива.
В-третьих, скоростные трассы — это качественное дорожное покрытие (читай — увеличенный срок службы элементов подвески и рулевого управления автомобиля). Ну и в-четвертых, как мы уже сказали, ощутимая экономия времени: за условную рабочую смену водитель может выполнить больше доставок, а значит принести компании большую прибыль. Но это все в теории. А как обстоят дела на практике?
Чтобы выяснить, насколько в действительности платные дороги выгоднее обычных, два корреспондента портала «АвтоВзгляд» подсели в грузовые автомобили реальной транспортной компании. Машины ехали из подмосковного города Ступино в рабочий поселок Софрино, что в Пушкинском районе. А чтобы эксперимент получился максимально объективным, экипажи стартовали в одно время.
Итак, первому автомобилю предстояло преодолеть маршрут по скоростной трассе М-4 «Дон» и Центральной кольцевой автомобильной дороге, большая часть которой, к слову, уже введена в эксплуатацию. Вторая же машина пошла по бесплатным альтернативам: сначала местными улочками до А-108 («Большая бетонка»), затем по Новорязанскому шоссе и далее — по А-107 («Малая бетонка»).
Справедливости ради отметим, что на старте навигатор предлагал второму экипажу воспользоваться другой дорогой — МКАД. Мол, так будет и быстрее, и ближе. Однако поскольку в в феврале въезд на московское кольцо транзитным грузовикам массой более 12 тонн запрещен, мы проигнорировали совет электронного штурмана и сделали выбор в пользу «Большой бетонки». Что же из этого получилось, читайте в путевых заметках наших корреспондентов.
ЭКИПАЖ 1
На часах 11.00 — стартуем из Ступино. Сразу же попадаем в небольшой затор у вертолетных лопастей при съезде на Пристанционную улицу. Объехать его не можем, ведь нам нужно выйти на скоростную трассу М-4 «Дон». На «платнике» грузовикам можно разгоняться до 90 км/ч, а потому водитель выставляет «круиз» на отметку 85 км/ч, и уже минут через 30 мы оказываемся в пункте взимания платы на 71-м км.
Перед шлагбаумом не останавливаемся совсем, а лишь сбрасываем скорость, ведь у нас на лобовом стекле — транспондер T-pass. Зачем он нужен? Экономия времени в пункте оплаты — конечно же, не основная причина, по которой мы установили устройство. Главное — сокращение затрат на самих дорогах. Ведь мало того, что цены для владельцев транспондеров в принципе ниже на 10—40%, так еще и дается дополнительная скидка до 15% по программе лояльности.
Еще 20 минут по комфортной трехполостной дороге, и на горизонте появляется съезд на ЦКАД. Признаться, эту часть эксперимента я ждал больше всего: ни мне, ни моему напарнику-водителю раньше не удавалось протестировать новую кольцевую дорогу. Трехуровневая развязка — мы уходим направо. Заблудиться, съехав не туда, сложно: большие и предельно понятные указатели установлены в удобных зонах.
Как-то незаметно пролетел первый час: по радио передают полуденные новости, а мы… Не могу точно сказать, где мы находимся. Но, по словам водителя, через 20 километров уже будет съезд на М-5 «Урал». И действительно — Новорязанка, Егорьевка, Горьковка. Две полосы движения в каждую сторону, через каждые 15 км обустроенные площадки для отдыха. Единственное — не увидел ни одной АЗС. Но мы были к этому готовы и заправились заранее. Заправки появятся на ЦКАД немного позже.
Обратил внимание, что на скоростном «кольце» довольно плотный, но свободный трафик — причем очень много фур. Спросил об этом своего водителя. Тот рассказал, что для шофера езда по «платникам» всегда в радость. И отдохнуть спокойно можно, не нужно нервничать в пробках, никто не подрезает, никаких пешеходов или светофоров. И дорога, говорит, хорошая.
А вот и М-8 «Холмогоры», мы почти добрались до финальной точки. Съезжаем по «бабочке» на Старое Ярославское шоссе: катимся по Талицам, поворот на Клинниковскую улицу, затем на Тютчева, и привет — глухая пробка на переезде в Софрино. Эти два километра пути, отнявшие около двадцати минут нашего времени, стали самыми утомительными. Но что же, даже несмотря на затор, весь маршрут занял 2 часа и 32 минуты. По-моему, весьма неплохо.
ЭКИПАЖ 2
Я принимала участие в подобном эксперименте, когда мы ехали по трем параллельным маршрутам на легковых машинах. Зареклась тогда ездить по бесплатным подмосковным трассам, но все же уступила коллеге «платники». Выбираемся на Староситненское шоссе. Ужасная двухполосная дорога — местами установлены заплатки, но ям все равно хватает. Как там в той шутке говорилось: асфальт растаял вместе со снегом?
Доехали до Малино, где нас встретила первая пробка — на съезде на А-108. Светофоры, бесчисленные пешеходные переходы, выезды со второстепенных улиц. Водитель спокоен — он давно ко всему привык — а мне почему-то крайне некомфортно. Двигаемся по «Большой бетонке»: та же двухполосная дорога — думала, что здесь будет лучше, наивная. И как же все медленно: впереди тащится мусоровоз — никак его не обогнать.
Прошел уже час, а мы не доехали даже до Новорязанки. Пять, десять, пятнадцать минут — утыкаемся в длиннющий хвост из автомобилей, простаивающих на нужном нам повороте. Дожидаемся своей очереди, выползаем на четырехполосное шоссе — ура, наконец-то поедем! Но не тут-то было: снова пробка. На этот раз на участке, не доезжая до Старниково. Водитель говорит, что это — обычная практика для сего отрезка. Что ж, подождем.
12.30 — мы проезжаем под ЦКАД. Хорошо там, наверное, нашим коллегам из первого экипажа. У них — свободная дорога, а у нас — да, очередная пробка. На этот раз в Бронницах. И еще одна сразу — в Малышево. Пошел третий час в пути: очень хочется остановиться — пройтись, размяться — но банально негде. На А-107 по одному ряду в каждую сторону, узкая обочина и дачные участки, где фуре не запарковаться.
Неспешно движемся к цели — насколько неспешно, что мне кажется, будто эта дорога никогда не закончится. Туда-сюда снуют легковушки, пешеходы бросаются под колеса, периодически встаем на светофорах. С ума можно сойти каждый день ездить по таким направлениям.
Очень много времени потеряли в Электростали и Ногинске — там пробки собираются буквально на каждом перекрестке. Вырвались, а на часах тем временем уже 16.00. Если верить навигатору, то осталось всего каких-то 35 минут. По факту нет — до пункта назначения мы ползли все 50. Нас придержали необъяснимый затор на Щелковском шоссе и переезд в самом Софрино. Итог — 4 часа 53 минуты. Без комментариев.
Это невероятно, но мы пришли к выводу, что первый экипаж «выиграл» не только во времени, но и в расходах. Да, пришлось заплатить за проезд по М-4 «Дон» и ЦКАД. Но благодаря транспондеру T-pass нам удалось сэкономить 40% и еще 15% по программе лояльности, так что «платники» все равно оказались выгоднее. Второй экипаж внес платеж в «Платон», а также потратил гораздо больше средств на топливо, ведь расход при «рваной» скорости получился почти в два раза выше.
Вот так на собственном опыте мы выяснили, что скоростные магистрали — это действительно удобно и рентабельно. Правда, лишь в том случае, если «платники» используются с умом. То есть — как в нашем случае — с транспондером T-pass. Без него первый экипаж заплатил бы в два раза больше: 2810 ₽ вместо 1433,10 ₽, а это — проигрыш 1100 ₽ на выходе.
Ну и напоследок приведем сводную таблицу поездок — судите, как говорится, сами.
Экипаж 1
Время в пути: 2.32
Расстояние: 210 км
Затраты на платные дороги с транспондером T-pass: 1686 ₽
Со скидкой 15% по программе лояльности: 1433,10 ₽
Затраты на топливо: 3570 ₽
Всего: 5003 ₽
Экипаж 2
Время в пути: 4. 53
Расстояние: 200 км
Компенсация ущерба, нанесенного трассе: 468 ₽
Затраты на топливо: 4800 ₽
Всего: 5268 ₽