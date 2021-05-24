Нюансы грузового транзита на ЦКАД и А-107: когда время — деньги

Несмотря на то, что многие россияне до сих пор не поддерживают идею платных дорог, популярность скоростных трасс с каждым годом увеличивается. Причем маршруты через «платники» строят не только частники, предпочитающие отдыхать на черноморском побережье, но и транспортные компании. Для последних это — очевидная экономия времени, забота о водителях, сокращение затрат на амортизацию машин и… логистику.

«Как такое возможно, чтобы платные дороги были выгоднее обычных?» — спросите вы. А все довольно просто. Во-первых, на скоростных магистралях с большегрузов не взимаются взносы в счет компенсации ущерба, нанесенного трассе. А это, напомним, экономия 2 рублей 34 копеек на каждом километре пути. Во-вторых, на «платниках» водитель может поддерживать так называемую крейсерскую скорость — то есть оптимизировать расход топлива.

В-третьих, скоростные трассы — это качественное дорожное покрытие (читай — увеличенный срок службы элементов подвески и рулевого управления автомобиля). Ну и в-четвертых, как мы уже сказали, ощутимая экономия времени: за условную рабочую смену водитель может выполнить больше доставок, а значит принести компании большую прибыль. Но это все в теории. А как обстоят дела на практике?