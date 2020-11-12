Свободный поток: в России появилась первая платная дорога без шлагбаумов

Отечественная система во многом схожа с зарубежными аналогами, однако она все же более продвинутая и комфортная — и для автомобилистов, и для операторов платных дорог. Так, технология, используемая на ЦКАД, позволяет идентифицировать транспортное средство не только по данным с транспондера, но и по госномеру. А значит, заезжать на скоростное «кольцо» смогут все водители — имеющие и не имеющие дополнительные девайсы.

Что же собой представляет эта самая система? «Свободный поток» включает в себя аппаратную и программную составляющие. На дороге устанавливается П-образная опора, оснащенная тремя камерами, лазерным датчиком и DSRC-антенной. Устройства фиксируют три параметра: факт проезда автомобиля, его регистрационные знаки, а также габариты и количество осей транспортного средства для корректной классификации и списания средств.

Информация с аппаратного комплекса передается в центральную систему. Операторы в пункте управления отслеживают работу приборов в режиме реального времени — данные обновляются каждые 5 секунд. На монитор выводится фотография транспортного средства, его регистрационный знак и скорость. Также автоматически определяется категория, марка, модель и количество осей автомобиля. Дополнительный параметр — наличие у водителя транспондера.