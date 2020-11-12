Свободный поток: в России появилась первая платная дорога без шлагбаумов

Система безбарьерного взимания платы за проезд «Свободный поток» (Free flow) — не новшество, ее давно применяют в других странах — к примеру, в США, Израиле и Белоруссии. В Европе пункты без привычных шлагбаумов и касс покрывают почти 50% скоростных автодорог. И вот, наконец, технология пришла и в Россию: первой трассой, обустроенной рамками Free flow, стал третий пусковой комплекс ЦКАД — дороги, пролегающей в Московской области параллельно Малой и Большой бетонкам.
Напомним, что идея применения системы типа «Свободный поток» на российских скоростных трассах появилась еще около пяти лет назад. В 2017-м было принято окончательное решение об использовании технологии на ЦКАД, которая на тот момент только начинала строиться. Весной текущего года ГК «Автодор» приступила к тестированию системы на другой магистрали — М-4 «Дон». Эксперимент признали успешным, и Free flow ввели в эксплуатацию на ЦКАД-3.
Отечественная система во многом схожа с зарубежными аналогами, однако она все же более продвинутая и комфортная — и для автомобилистов, и для операторов платных дорог. Так, технология, используемая на ЦКАД, позволяет идентифицировать транспортное средство не только по данным с транспондера, но и по госномеру. А значит, заезжать на скоростное «кольцо» смогут все водители — имеющие и не имеющие дополнительные девайсы.
Что же собой представляет эта самая система? «Свободный поток» включает в себя аппаратную и программную составляющие. На дороге устанавливается П-образная опора, оснащенная тремя камерами, лазерным датчиком и DSRC-антенной. Устройства фиксируют три параметра: факт проезда автомобиля, его регистрационные знаки, а также габариты и количество осей транспортного средства для корректной классификации и списания средств.
Информация с аппаратного комплекса передается в центральную систему. Операторы в пункте управления отслеживают работу приборов в режиме реального времени — данные обновляются каждые 5 секунд. На монитор выводится фотография транспортного средства, его регистрационный знак и скорость. Также автоматически определяется категория, марка, модель и количество осей автомобиля. Дополнительный параметр — наличие у водителя транспондера.
Кроме того, у операторов есть дополнительные инструменты для анализа и корректировки данных. Им приходится «вручную» распознавать номера авто, если система по некоторым причинам — к примеру, из-за загрязнения госномеров — с этой задачей не справилась. Хотя, как показали тестовые испытания Free flow на трассе М4 «Дон», такая необходимость — скорее является исключением.
— Если «номер» не различить глазом, то, естественно, мы теряем пользователя и не можем взыскать средства. Однако ожидается, что таких ситуаций будет мало, поскольку камеры распознавания регистрационных знаков, расположенные на рамках, «считывают» как передние, так и задние номера машины, — подчеркнул Игорь Антропов, директор департамента информационных технологий и интеллектуальных транспортных систем ГК «Автодор».
Главное преимущество «Свободного потока» перед классическими пунктами взимания платы очевидно. Водителю не нужно останавливаться или притормаживать, чтобы рассчитаться за проезд. В конечном счете это экономит время, ведь под рамками Free flow можно проезжать на максимальной разрешенной скорости — то есть на 110 км/ч. К слову, система работает корректно и при больших числах на спидометрах машин.
— Кроме того, «Свободный поток» позволит повысить уровень безопасности на трассе и даже улучшить экологию. Ведь, как мы знаем, наибольшие выбросы вредных веществ в атмосферу автомобильными двигателями происходят именно в момент торможения и разгона транспортного средства, — отметил Андрей Лепихов, заместитель директора департамента инвестиционного и стратегического планирования ГК «Автодор».
Всего на ЦКАД установят 12 рамок Free flow, три из них — на третьем пусковом комплексе. В отличие от традиционных пунктов взимания платы, опоры с оборудованием располагаются не на съездах и въездах с радиальных трасс, а примерно в середине каждого участка. Списание средств происходит под каждой рамкой, и оно равномерное. Если только речь не идет о скидках, предусмотренных при оплате за проезд с помощью транспондера T-pass: при прохождении по короткому (-15%), среднему (- 30%) или длинному маршруту (-50%).
Помимо этих бонусов, владельцы транспондеров T-pass могут рассчитывать на дополнительную экономию в размере от 3 до 15% суммы по Программе лояльности государственной компании «Автодор» (подробности об акции здесь). Подключиться к ней можно в Центрах поддержки и обслуживания или в личном кабинете на официальном сайте «Автодор — Платные Дороги» и в мобильном приложении «Автодор» (возрастное ограничение 3+).
Максимальная скидка на проезд по ЦКАД-3 от базового тарифа для пользователей транспондеров иных эмитентов (АО «НКД», ООО «СЗКК» и другие) составляет 15%. А вот тем, кто приобретает разовые электронные билеты или оплачивает задолженность за проезд, скидки не положены.
Что же касается самих тарифов, то дифференциация по времени суток и дням недели не предусмотрена — стоимость различается только по категориям транспортных средств. Оплатить проезд по ЦКАД, как мы уже сказали, можно с помощью транспондера, предварительно пополнив счет в личном кабинете на нужную сумму. Второй вариант, если устройства в распоряжении нет — приобрести электронный билет.
Внести оплату за использование скоростной дороги можно любым из удобных способов: на сайте компании «Автодор», в мобильном приложении «Автодор», через терминалы «Элекснет» или в Центрах поддержки и обслуживания на ЦКАД. При покупке билета необходимо указать предполагаемый маршрут, дату и время поездки, а также госномер и категорию транспортного средства. Если какие-либо данные внесены с ошибкой, проезд считается неоплаченными.
Что же делать тем, кто заехал на ЦКАД без транспондера (или с таковым, но без достаточной суммы средств) или билета? Погасить задолженность нужно в течение 5 дней: для этого необходимо воспользоваться одним из тех же способов, что и в случае с покупкой электронного билета. Для оплаты потребуются регистрационный знак машины, номер телефона плательщика и адрес электронной почты.
Если водитель не успевает оплатить проезд в отведенный срок, то ему выносится постановление об административном правонарушении. С этого момента у автомобилиста есть еще 60 дней на погашение задолженности. После того как сумма поступает на счет, штраф аннулируется. Если же пользователь пропускает и этот срок, то ему, помимо проезда, придется оплатить и стоимость проезда, и штраф — для автомобилей 1 и 2 категории — 2500 рублей за проезд каждой рамки взимания платы, 3 и 4 — 5500.
Правда, пока соответствующие поправки в КоАП РФ прошли лишь первое чтение в Государственной думе. До тех пор, пока их не примут окончательно, штрафовать «безбилетных» водителей не будут. Однако это вовсе не значит, что ЦКАД-3 можно использовать, не рассчитываясь за проезд. Ведь задолженность может быть взыскана с неплательщиков в судебном порядке.