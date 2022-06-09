Как по пути к морю на М4 «Дон» местные жители «разводят» автомобилистов

Крайне малая часть едущих летом по М4 «Дон» в сторону теплого Черного моря машин преодолевает весь маршрут, останавливаясь только для дозаправки. Большинство отпускников по тем или иным причинам останавливается — на ночлег или чего-нибудь прикупить по дороге. В эти моменты их и подстерегают жуликоватые представители местного населения. Чтобы не оказаться в дураках, имеет смысл знать несколько простых правил.
Помните: абсолютно на всех рынках и ярмарках в окрестностях М4 проезжего отдыхающего постараются обвесить как минимум вдвое! Если вам все-таки приспичит купить по дороге каких-нибудь фруктов или чего-то подобного, выяснив заранее паспортный вес своего смартфона, взвесьте его на весах торговца, у которого собираетесь что-то приобрести. И не удивляйтесь потом фантастическим показаниям весов.
Кстати! Если вам в июне-августе будут «впаривать» орехи фундук в красивеньких ярких сеточках — не покупайте. Он гарантированно окажется гнилым. Нормальный съедобный фундук начнется только в сентябре!
А на АЗС, где волей-неволей приходится иногда останавливаться для дозаправки, ни в коем случае не ведитесь на жалостливые просьбы помочь деньгами (обычно в размере 500—5000 рублей) со стороны водителя стоящей тут же с поднятым капотом легковушки. Иногда он ноет не один, а в компании своих «попутчиков», рассказывая душераздирающую истоию о том, как остался без бензина и денег. Это старый добрый способ заработка представителей цыганской общины, бессовестно эксплуатирующих чувство шоферской солидарности.
При выборе места для ночлега в пути рекомендуем избегать кемпингов, состоящих из множества домиков-номеров. А если уж остановитесь в таком, то ложитесь спать лишь убедившись, что все окна-двери-форточки надежно заперты. В противном случае вы рискуете быть обворованными местными «умельцами» во время сна.
Если вас остановит сотрудник ДПС и примется обвинять в каких-о нарушениях ПДД, за которые полагается лишение «прав» (хотя вы ничего подобного не совершали), не давайте ему никаких взяток. Даже если служивый будет демонстрировать вам на экране своего смартфона фото, где ваша машина, например, пересекает сплошную осевую. Или если его «напарник из другого экипажа» по рации подтвердит, что намерил скорость вашего авто, приближающуюся в первой космической. Во-первых, это все «развод». А во-вторых, даже за настоящую «встречку» или за превышение более, чем на 60 км/ч, на первый раз, в 99% случаев, суд не лишает «прав», а выписывает штраф в размере 5000 рублей. Так что бояться остаться без ВУ в подобной ситуации точно не надо.
Ну, а по приезду к месту отдыха советуем ни в коем случае не покупать у местных «домашние» алкогольные напитки в пластиковых канистрах. Рецепт подобного «вина» или «чачи» со 100-процентной вероятностью подразумевает только спирт, воду, сахар, ароматизатор и пару фломастеров — для цвета «напитка». На Черноморском побережье алкоголь без риска отравиться можно приобретать исключительно в стеклянной таре! Да и то, с оговоркой: покупать его следует только в сетевом магазине.
Ну и, конечно, не садитесь за руль в подвыпившем состоянии: сотрудники местных ДПС обожают тормозить и обнюхивать водителей авто с не местными госномерами. Эта «клиентура» для сотрудника ГИБДД — хлеб с маслом и икрой в курортный сезон.
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