Как по пути к морю на М4 «Дон» местные жители «разводят» автомобилистов

Крайне малая часть едущих летом по М4 «Дон» в сторону теплого Черного моря машин преодолевает весь маршрут, останавливаясь только для дозаправки. Большинство отпускников по тем или иным причинам останавливается — на ночлег или чего-нибудь прикупить по дороге. В эти моменты их и подстерегают жуликоватые представители местного населения. Чтобы не оказаться в дураках, имеет смысл знать несколько простых правил.

Помните: абсолютно на всех рынках и ярмарках в окрестностях М4 проезжего отдыхающего постараются обвесить как минимум вдвое! Если вам все-таки приспичит купить по дороге каких-нибудь фруктов или чего-то подобного, выяснив заранее паспортный вес своего смартфона, взвесьте его на весах торговца, у которого собираетесь что-то приобрести. И не удивляйтесь потом фантастическим показаниям весов.

Кстати! Если вам в июне-августе будут «впаривать» орехи фундук в красивеньких ярких сеточках — не покупайте. Он гарантированно окажется гнилым. Нормальный съедобный фундук начнется только в сентябре!