Почему МКАД до сих пор остается «дорогой смерти»

Власти постоянно отчитываются о снижении аварийности, принимают меры, а потом… новый отчет, и МКАД снова «главный киллер», так как на трассе погибла очередная сотня человек. Есть мнение, что корень зла — сами водители, мы с вами. Да, дорогой читатель — и ты тоже. Впрочем, на каждую ситуацию можно взглянуть минимум с двух точек зрения.
Для начала немного погрузимся в историю. «Смертоносный титул» МКАД получила не сразу. Трассу начали проектировать и строить еще в сороковых. Конечно же, ее постоянно модернизировали и расширяли, так как менялся городской трафик. Долгое время в каждую сторону движения работало по две полосы, но к началу девяностых годов их пропускной способности стало не хватать. Тогда московские власти решили добавить еще по полосе, правда «под нож» отправили широкий разделительный газон, ну ничего — зато движение ускорилось.
Именно это решение многие называют роковым — на МКАД не осталось ничего, что могло бы хоть как-то разделить встречные потоки. Тогда люди и начали биться массово — особенно по ночам, ведь сплошного освещения трассы тоже не было. Его, как раз, внедрили в 1994, когда запустили масштабную реконструкцию. Сделали отбойники, переходы и… расширили саму трассу до пяти полос.
Между тем протяженность МКАД — 109 километров. Это самая большая магистраль Москвы. Данный факт очень любят использовать ведомственные учреждения, рассказывая об аварийности. Мы, мол, постоянно работаем над безопасностью, но на самой большой дороге всегда будут ДТП, ибо — масштабы! Ровно те же слова произнес недавно и Александр Шумский — глава общественного центра «Пробок.нет»:
– Если у вас существует самая протяженная и загруженная дорога, то там всегда будет больше всего ДТП. Однако количество смертей на МКАД объективно сократилось. Стали лучше выделять ремонтные работы, сообщать о ДТП. Внедрили «Европротокол», позволяющий сразу же освободить место аварии. За последние десять лет количество аварий на МКАД сократилось в 2 −2.5 раза…
То есть по мнению «верхов», в датском королевстве все спокойно и работа по улучшению ситуации ведется постоянно. Да, тех же «пробочников» можно приравнять к официальному рупору из-за тесной работы с профильными ведомствами.
С их подачи в Москве, например, появилась «вафельная» разметка. Впрочем, и ГИБДД в недавнем отчете за 2022 год сообщает, что аварийность на дорогах страны снизилась на семь процентов, а в Москве так и вовсе почти на десять! Но из песни слов не выкинешь, как и не вычеркнешь фактов, что который год на МКАД гибнет больше ста человек, равно как и каждое десятое ДТП с пострадавшими происходит именно тут. А виноваты в этом… водители. По мнению того же г-на Шумского, у наших соотечественников низкая культура автомоиблизма:
– Большое количество людей гибнет в так называемых вторичных авариях. Столкнулись по мелкому поводу две машины, а потом в них въехала третья и ДТП стало куда серьезнее. А все могло быть по другому, если бы люди, притершись бамперами, вели дискуссию о виновных на обочине, освободив трассу. Но главный бич — смартфоны. Люди не следят за дорогой, а там может быть ремонт или авария. ГИБДД недооценивает этот фактор — статистика за 2019 год показывала, что только 3 случая использования телефона за рулем привели к смерти, хотя на деле их гораздо больше — как минимум на 30%.
Враг обнаружен? Все дело в человеческом факторе и мобильных телефонах? Честно говоря, звучит как переложение ответственности. Возникает встречный вопрос к тому же Дептрансу. В 2020 году ведомство пообещало провести комплекс мер по повышению безопасности МКАД — улучшить освещение, контроль над дорожными работами, сделать аварийные карманы…
Сделано что-нибудь? Да, камер стало больше — факт, но карманов как не было, так и нет. А ведь это важно. Убрать машины (пусть и после легкого ДТП) на обочину со средней полосы, когда поток несется с высокой скоростью — еще полдела, потому что по обочине у нас тоже любят кататься и объезжать заторы. Ремонт дорог заслуживает отдельного упоминания. Во-первых, зоны работ часто выделяются очень тускло — десять конусов да знак на треноге. Во-вторых, порой заплатки на полотно кладут так, что ухабов становится едва ли не больше, чем было. Влететь на скорости на подобные горки — сомнительное удовольствие.
А фуры? Они иногда встают «на аварийках» прямо в потоке! Кстати, невзирая на то, что с 2021 года их допуск на МКАД осуществляется по пропускам — меньше автопоездов не стало. Это не пустые слова. В частности, автомобильный эксперт Дмитрий Баринов придерживается аналогичного мнения:
– Всем же давно очевидно: главная причина смертности на МКАД — запредельная доля грузовиков. Ночью, в плохую погоду они становятся идеальным орудием убийства. Еще одна типичная беда кольца — постоянный ремонт. Зоны работ обозначены плохо. И, наконец, на МКАД катастрофически не хватает обычных боковых карманов — мест, где может укрыться водитель сломавшейся машины. Сейчас автопарк продолжит стремительно стареть. «Внезапных» поломок на дороге станет гораздо больше. И без обилия карманов рост смертности в ДТП гарантирован…
Итог прискорбный. Похоже, у нас проще найти «стрелочника», чем выполнять обещания. Обидно, ведь в деле обеспечения безопасности дорожного движения ставки слишком высоки…