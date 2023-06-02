Почему МКАД до сих пор остается «дорогой смерти»

Власти постоянно отчитываются о снижении аварийности, принимают меры, а потом… новый отчет, и МКАД снова «главный киллер», так как на трассе погибла очередная сотня человек. Есть мнение, что корень зла — сами водители, мы с вами. Да, дорогой читатель — и ты тоже. Впрочем, на каждую ситуацию можно взглянуть минимум с двух точек зрения.

Для начала немного погрузимся в историю. «Смертоносный титул» МКАД получила не сразу. Трассу начали проектировать и строить еще в сороковых. Конечно же, ее постоянно модернизировали и расширяли, так как менялся городской трафик. Долгое время в каждую сторону движения работало по две полосы, но к началу девяностых годов их пропускной способности стало не хватать. Тогда московские власти решили добавить еще по полосе, правда «под нож» отправили широкий разделительный газон, ну ничего — зато движение ускорилось.

Именно это решение многие называют роковым — на МКАД не осталось ничего, что могло бы хоть как-то разделить встречные потоки. Тогда люди и начали биться массово — особенно по ночам, ведь сплошного освещения трассы тоже не было. Его, как раз, внедрили в 1994, когда запустили масштабную реконструкцию. Сделали отбойники, переходы и… расширили саму трассу до пяти полос.