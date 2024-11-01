Странный запах, сомнительный цвет: как самому проверить качество моторного масла

Не всегда есть возможность сходу определить качество «свежего» моторного масла, замечает руководитель технического департамента компании Rinnol Владимир Котляров. Однако существуют несколько лайфхаков, позволяющих получить общее представление о качестве продукта без лишних трат и сложного оборудования.
— Самый простой способ — изучить цветовой оттенок и консистенцию, — отмечает эксперт. — Качественная жидкость должна быть светлой, прозрачной, без посторонних примесей. Также она обязана быть однородной, без сгустков и осадка. Темный оттенок или мутность, а тем более наличие посторонних частиц должны насторожить.
Чтобы проверить свежий продукт на наличие загрязнений и примесей, подойдет тест на прозрачность. Надо капнуть немного масла на белый лист бумаги и подождать несколько минут. «Правильная» жидкость оставит на бумаге прозрачный след без посторонних частиц. От загрязненной останется мутный след или осадок, что является признаком наличия примесей и недостаточной фильтрации, — подчеркивает г-н Котляров.
Вязкость моторного масла — один из важнейших параметров этого продукта — сложно определить без лабораторного оборудования. Но ведь это свойство определяет, насколько хорошо будут смазываться детали двигателя. А выявить существенные отклонения от нормы поможет обычный шприц, указывает специалист.
— Наберите в него масло и выдавите на ровную поверхность. Качественное масло должно вытекать равномерно, непрерывно и без пузырьков. Некачественный продукт будет вытекать с перебоями или слишком густыми каплями, — рассказывает Котляров.
В интернете можно найти множество советов автовладельцам по самостоятельной проверке масла в домашних условиях, замечает эксперт. Но далеко не во всех случаях научно подтверждена их эффективность. Но в любом случае, стоит менять в моторе жидкость с запахом гари или осадком, заметным невооруженным глазом. Если необходимо точно оценить качество продукта, уже работающего в двигателе, стоит полагаться только на результаты, полученные в специализированных лабораториях, утверждает Котляров.
Также эксперт рекомендует помнить: результаты «домашних» тестов могут существенно различаться в зависимости от множества факторов — высоты падения капли, температуры смазочного материала, толщины и плотности бумаги, условий и времени сушки, влажности воздуха и других мелочей.
Заметим тут, что планировать «домашнее» тестирование свежего масла, еще не залитого в двигатель, в любом случае стоит с учетом ряда моментов. Еще перед покупкой смазки следует насторожиться, если ее цена заметно ниже среднерыночной. Прежде чем оплачивать товар, пристально его изучить: обычно фирменные канистры оснащены хорошо продуманной многокомпонентной защитой от подделок.
И лучше всего тщательнее выбирать подходящий вариант среди брендов, зарекомендовавших себя на рынке, хотя с этим, повторим, на сегодняшний день есть проблемы. А если все же возникло желание проверить уже купленное масло «по-домашнему», следует помнить, что вскрытую канистру нельзя будет вернуть продавцу ни под каким предлогом даже в течение 14 дней после приобретения. Короче говоря, предельная внимательность и осторожность могут избавить от необходимости тестировать моторное масло в домашних условиях.