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Почему категорически нельзя заправлять автомобиль при работающем моторе

Эксперты назвали все проблемы, возникающие при заправке ТС с работающим мотором

Каких только нарушений не совершают автовладельцы, посещая АЗС. Тут вам и игнорирование знака «Кирпич», и сидящие в машине пассажиры, и простая невнимательность, когда водитель трогается с места не проверив, а вытащил ли сотрудник заправки «пистолет» из бака. Но чаще всего, пожалуй, «рулевые» забывают заглушить машину. Чем это чревато, порталу «АвтоВзгляд» объяснили эксперты.

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Автор
Артем Князев

Изображение Почему категорически нельзя заправлять автомобиль при работающем моторе

И начнем с того, что самым меньшим из зол, вызванных пренебрежением к требованию ст. 34 ФЗ «О пожарной безопасности», категорически запрещающей заправку ТС с работающим мотором, может стать ни с того, ни с сего загоревшийся индикатор Check Engine. Согласитесь, что появление на «приборке» такого значка выбешивает большинство «пилотов». Ну а самые большие неприятности, ожидающие нерадивого водилу — пожар или угон транспортного средства. Но обо всем по порядку.

— На современных автомобилях имеется так называемая система отсоса паров бензина из бака (EVAP), — объясняет ситуацию специалист «АвтоТехЦентра TCM Motors» Андрей ФЕДОСЕЕВ. — В тот момент, когда на заведенном двигателе мы открываем лючок бензобака, подсасывается воздух из атмосферы. В рабочем состоянии двигателя присутствует небольшое разряжение, чтобы пары бензина не попадали в атмосферу, а засасывались в двигатель для дожигания.

И когда на заправке мы открываем бак при работающем двигателе, EVAP подсасывает не только пары бензина, но и воздух. В итоге система может «увидеть» это как негерметичность топливного бака. В некоторых случаях тут же загорается лампочка неисправности двигателя. Такое, например, порой происходит, когда заправщик не затянул крышку бензобака. Поэтому двигатель на заправке нужно глушить, — заключает наш эксперт.

Фото globallookpress.com
Фото globallookpress.com

Но, разумеется, куда страшнее — пожар на бензоколонке. Причем спровоцировать его довольно легко. Вот, что говорит по этому поводу генеральный директор УК «К-Групп» (партнерская сеть СТО и магазинов автозапчастей «Кореана» и «Китаяна») Михаил МАРТЫНОВ:

— Настоятельное требование о заправке с выключенным двигателем имеет серьезное обоснование, поскольку существует опасность возгорания от раскаленных частей глушителя и искр, которые также могут появляться из выхлопной системы. Еще один источник опасности — неисправная электропроводка или система зажигания (особенно ее высоковольтная часть), приводящие к внешнему искрообразованию, что может способствовать воспламенению паров топлива...

А Даниил АСМАНДИЯРОВ, эксперт торговой сети AUTO3N в Челябинске, напоминает, что запрет на заправку с работающим движком устанавливает не только приведенный выше федеральный закон, но ипункт 451 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», где особо подчеркнуто, что «на АЗС запрещается заправка транспортных средств с работающими двигателями»:

— Но тут дело не только в пожарной безопасности, о которой уже было сказано, — говорит г-н Асмандияров. — Для самой машины лучше, если силовой агрегат во время заправки будет заглушен. При работающем движке некоторые автомобильные системы управления топливом могут работать некорректно в момент заправки или разгерметизации топливной системы (открытия бензобака), что может привести, например, к утечке топлива, опасной для водителя и окружающих. Кроме того, в момент заправки струя топлива поднимает со дна бака осадок и перемешивает его. Если бензина влито еще немного, а грязи скопилось достаточно, при работающем моторе топливный насос может захватить эти частицы, они попадут в топливную магистраль и могут даже забить форсунки...

Фото globallookpress.com
Фото globallookpress.com

А теперь о криминальной составляющей игнорирования требований закона. Михаил Мартынов напоминает, что отключение двигателя на АЗС предотвращает риск угона автомобиля. Имели место инциденты, когда в процессе заправки злоумышленник садился в запущенный автомобиль и уезжал.

Ну и, наконец, нарушитель вполне логичных требований закона может довольно сильно поплатиться за их неисполнение: ст. 20 КоАП РФ («Нарушение требований пожарной безопасности») предусматривает до 50 000 рублей штрафа. При этом эта норма Административного кодекса карает не только за заправку ТС с включенным мотором, но и за его ремонт ближе, чем за 15 м до АЗС. Но это уже совсем другая история.

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