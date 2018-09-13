Преступники освоили новый способ автоподставы на «зебрах»

Интернет всколыхнулся от ожесточенного обсуждения изощренных действий бандитов, вновь активизировавшихся на наших дорогах. Аферисты эволюционируют на глазах — теперь автоподставщики и пешеходы работают по новой схеме совместно друг с другом.
На подмосковных трассах и загородных шоссе под Санкт-Петербургом участились случаи «развода» водителей на деньги путем имитации ДТП с участием пешеходов. Причем сразу нескольких! А помогают этим двуногим самоходным «кеглям» сообщники на элитных дорогостоящих иномарках.
Как работает новая мошенническая схема? Очень просто: автомобиль злоумышленников начинает снижать скорость перед пешеходным переходом, где стоят бравые ребята, готовые перейти вам дорогу. Разумеется, водитель едущей сзади машины тоже притормаживает, но в определенный момент иномарка автоподставщиков резко сворачивает на обочину, закрывая корпусом обзорность следующему за ней шоферу.
В тот миг, когда авто потенциальной жертвы практически поравнялось с тормознувшей машиной, мнимые пешеходы выскакивают под колеса или наносят по боковой части кузова удар — не важно — ногой, рукой, либо каким-то посторонним предметом. Естественно, все это происходит довольно быстро, и не ожидавший такой подачи водитель, тут же останавливается.
Далее спектакль продолжается следующим образом: якобы пострадавший в аварии пешеход обвиняет «рулевого» в наезде на человека, второй же пеший участник дорожного движения, а по совместительству криминальный сообщник выступает в качестве свидетеля. Чаще всего «потерпевшие» жалуются на травму ноги или руки, а в Северной столице придумали еще и сценку с разбитым от удара смартфоном по цене не менее 50 000 рублей.
Усугубляет ситуацию и тормознувший на обочине автомобиль, скрывший от глаз едущей сзади жертвы несчастных пострадавших — пара ребятишек спортивного телосложения, выскочившие из его салона, тут же вступаются за пешеходов, провоцируя без вины виноватого автовладельца на улаживание конфликта. Иногда пугают даже съемкой с видеорегистратора и «липовыми» удостоверениями сотрудников МВД.
В качестве подставных машин были замечены BMW X5, Mercedes-Benz E-класса, Infiniti FX37 и Lexus LX. Судя по «топикам» в сети, перепуганные автомобилисты попросту отдавали мошенникам деньги, чтобы дело не доходило до ГИБДД. К тому же, злоумышленники наверняка высматривали платежеспособных и наиболее подверженных «разводу» граждан заранее — на АЗС или стоянках торговых центров.
Однако не следует прислушиваться к песнопению «разводчиков», и уж тем более бояться полицейских. Ни в коем случае не уезжайте с места, пусть и формальной аварии. Подобное нарушение у нас карается лишением водительских «прав» на полтора года. Наоборот: предложите вызвать наряд самостоятельно. Как правило, это позволяет охладить пыл аферистов.
Но даже если они не уедут сами, по закону вы все равно заплатите гораздо меньше: за причинение повреждений — должна доказать экспертиза — легкой степени тяжести штраф составит всего 5000 рублей. Плюс пара тысяч в качестве возмещения ущерба пострадавшему (например, за покупку обезболивающего или обращения в платную клинику).
А вот разбился ли дорогой «айфон» во время аварии или до нее, доказать и вовсе практически невозможно. Впрочем, как уже было сказано, вряд ли в случае с автоподставщиками дело будет развиваться дальше пешеходного перехода, где вас попытались «загрузить» на деньги.