Преступники освоили новый способ автоподставы на «зебрах»

На подмосковных трассах и загородных шоссе под Санкт-Петербургом участились случаи «развода» водителей на деньги путем имитации ДТП с участием пешеходов. Причем сразу нескольких! А помогают этим двуногим самоходным «кеглям» сообщники на элитных дорогостоящих иномарках.

Как работает новая мошенническая схема? Очень просто: автомобиль злоумышленников начинает снижать скорость перед пешеходным переходом, где стоят бравые ребята, готовые перейти вам дорогу. Разумеется, водитель едущей сзади машины тоже притормаживает, но в определенный момент иномарка автоподставщиков резко сворачивает на обочину, закрывая корпусом обзорность следующему за ней шоферу.

В тот миг, когда авто потенциальной жертвы практически поравнялось с тормознувшей машиной, мнимые пешеходы выскакивают под колеса или наносят по боковой части кузова удар — не важно — ногой, рукой, либо каким-то посторонним предметом. Естественно, все это происходит довольно быстро, и не ожидавший такой подачи водитель, тут же останавливается.