Сколько можно ехать на полуспущенном колесе

Как быть, если в дороге одно колесо заметно подспустило? Насколько это опасно и вообще, стоит ли по такому поводу всерьез переживать?
Максим Строкер

Причин, из-за которых колесо может оказаться спущенным, несколько. Первая связана с негерметичностью ниппеля. Из-за него воздух потихоньку выходит из покрышки, давление падает, шина незаметно сдувается. Процесс этот, как правило, небыстрый, и автовладелец не сразу замечает изменения формы автомобильной резины. Но в какой-то момент он обращает внимание на явные различия между двумя колесами его авто — нормальным и сдувающимся.

Второй случай, когда колесо оказывается подспущенным — прокол. Причем такой, при котором небольшой гвоздь, шуруп или им подобная железяка втыкается в резину, прокалывет ее насквозь, но остается в ней. При этом воздух, опять таки, будет сочиться потихоньку и водитель поначалу вообще не поймет что к чему.

Еще один вариант — небольшое повреждение диска в виде вмятины или вогнутости в месте прилегания к нему борта шины. Образуются подобные «травмы» на ходу, когда машина на приличной скорости попадает в яму, или когда колесо сильно бьется, к примеру, о бордюрный камень. В образовавшуюся щелочку между резиной и диском начинает «травить» воздух.

В любом случае результат один: какое-то время машина ездит на полуспущенном колесе. Что при этом происходит? Под весом авто и без поддержки давления внутри шина в той или иной мере сминается. Нагрузку и износ начинает воспринимать не протектор покрышки, а ее боковины.

Неприятность тут не только в том, что начинают тереться об асфальт те поверхности, которые изначально к подобному обращению совершенно не приспособлены. При такой эксплуатации, помимо прочего, совершенно неправильно работает металлический корд в толще резины.

Полуспущенное колесо оказывает гораздо большее сопротивление качению, по сравнению с целым и надутым. В итоге, помимо роста расхода топлива, машину на ходу «тащит» в сторону, а ее реакции на управление становятся более «размазанными». На большой скорости по вине полуспущенного колеса можно потерять контроль над авто буквально на ровном месте. А в критической ситуации — уж тем более.

Так что, по-хорошему, на полуспущенном колесе ехать вообще нельзя. В идеале его нужно срочно подкачать и двигаться в направлении ближайшей шиномонтажной мастерской. Но бывает, что насоса в машине нет.

В этом случае следует критически оценить степень потери воздуха покрышкой. Если видно, что диск еще не касается ее внутренней стороны, на ней вполне можно проехать с десяток километров до места ремонта — с минимальной скоростью, избегая резких поворотов и регулярными остановками для визуального контроля состояния.

Движение в таком режиме дает неплохой шанс, что резину «не зажует» и она будет пригона к дальнейшей эксплуатации после восстановления герметичности. Если же нет желания так рисковать — придется доставать запасное колесо.

колеса, летние шины, ремонт, шины, зимние шины
14 августа 2018
677