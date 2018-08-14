Сколько можно ехать на полуспущенном колесе

Причин, из-за которых колесо может оказаться спущенным, несколько. Первая связана с негерметичностью ниппеля. Из-за него воздух потихоньку выходит из покрышки, давление падает, шина незаметно сдувается. Процесс этот, как правило, небыстрый, и автовладелец не сразу замечает изменения формы автомобильной резины. Но в какой-то момент он обращает внимание на явные различия между двумя колесами его авто — нормальным и сдувающимся.

Второй случай, когда колесо оказывается подспущенным — прокол. Причем такой, при котором небольшой гвоздь, шуруп или им подобная железяка втыкается в резину, прокалывет ее насквозь, но остается в ней. При этом воздух, опять таки, будет сочиться потихоньку и водитель поначалу вообще не поймет что к чему.

Еще один вариант — небольшое повреждение диска в виде вмятины или вогнутости в месте прилегания к нему борта шины. Образуются подобные «травмы» на ходу, когда машина на приличной скорости попадает в яму, или когда колесо сильно бьется, к примеру, о бордюрный камень. В образовавшуюся щелочку между резиной и диском начинает «травить» воздух.

В любом случае результат один: какое-то время машина ездит на полуспущенном колесе. Что при этом происходит? Под весом авто и без поддержки давления внутри шина в той или иной мере сминается. Нагрузку и износ начинает воспринимать не протектор покрышки, а ее боковины.