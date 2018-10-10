Камеры фиксации, перед которыми никогда не успеешь сбросить скорость

АВТОДОРИЯ

Это, пожалуй, самая злокозненная ловушка для автомобилистов. Она, конечно, уже не новая, но сильно модернизированная. «Автодория» стала менее капризной к сбоям и более продвинутой в плане софта.

Напомним, что речь идет о системе камер, не подающих никаких сигналов частенько помогающим водителям радар-детекторам, а вместе с тем фиксирующих время, за которое автомобиль проезжает контролируемый ими участок дороги. Иными словами, эти устройства определяют среднюю скорость движения транспорта, и если она окажется выше максимально допустимой, то без «письма счастья» не обойтись.

МОБИЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Никуда не делись и так называемые малошумные спидганы. Наоборот — они стали умнее, и их на российских дорогах появилось гораздо больше. Во-первых, мобильные комплексы фиксации научились вычислять нарушителей на более дальних расстояниях, нежели раньше. Во-вторых, такие камеры теперь универсальны настолько, что установить их можно, по сути, где угодно.

Наконец, разновидностей подобных радаров так много, что порой и захочешь — не заметишь издалека. Привычные «коробки-телевизоры» потихоньку уходят в прошлое.