Камеры фиксации, перед которыми никогда не успеешь сбросить скорость

Фото:Наталья Мущинкина
С массовым внедрением камер фото- видеофиксации дорожных нарушений, власти выдрессировали водителей так, что один шоферский глаз при управлении автомобилем смотрит на дорогу, а другой — на спидометр. Еще бы, ведь лучше следить за скоростью и вовремя притормозить перед всевидящим оком, чем нарваться на штраф. Да только с недавнего времени притормозить перед камерой уже вряд ли получится.
Лика Затворная
А все потому, что эти самые камеры постоянно эволюционируют. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает о средствах видеофиксации нарушений скоростного режима, штрафующих даже тогда, когда водитель нажимает на педаль тормоза.

ПИТ-СТОП

Новая система с символичным названием «Пит-Стоп» — одно из последних нововведений на дорогах страны. Этот комплекс оценивает поведение того или иного автомобиля в потоке, определяет его скорость и передает о нарушителе информацию ближайшему патрульному экипажу для принятия мер по задержанию. Визуально распознать, оборудован ли «электронный глаз» подобной системой, практически невозможно. Как, впрочем, и муляж.

АВТОДОРИЯ

Это, пожалуй, самая злокозненная ловушка для автомобилистов. Она, конечно, уже не новая, но сильно модернизированная. «Автодория» стала менее капризной к сбоям и более продвинутой в плане софта.

Напомним, что речь идет о системе камер, не подающих никаких сигналов частенько помогающим водителям радар-детекторам, а вместе с тем фиксирующих время, за которое автомобиль проезжает контролируемый ими участок дороги. Иными словами, эти устройства определяют среднюю скорость движения транспорта, и если она окажется выше максимально допустимой, то без «письма счастья» не обойтись.

МОБИЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Никуда не делись и так называемые малошумные спидганы. Наоборот — они стали умнее, и их на российских дорогах появилось гораздо больше. Во-первых, мобильные комплексы фиксации научились вычислять нарушителей на более дальних расстояниях, нежели раньше. Во-вторых, такие камеры теперь универсальны настолько, что установить их можно, по сути, где угодно.

Наконец, разновидностей подобных радаров так много, что порой и захочешь — не заметишь издалека. Привычные «коробки-телевизоры» потихоньку уходят в прошлое.

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10 октября 2018
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