Водителя, покинувшего место ДТП, посадят на 9 лет

Законопроект, инициированный МВД с подачи Конституционного суда, подготовлен и одобрен Минюстом, Верховным судом и администрацией Президента. Новые поправки в Уголовный кодекс РФ позволят привлекать к ответственности сбежавших с места ДТП водителей, наказывая реальным сроком заключения под стражу — от четырех до девяти лет.

Речь идет об ужесточении ст. 264 УК РФ «Нарушение ПДД и правил эксплуатации транспортных средств», когда при ДТП пострадают люди. Иначе говоря, за нанесение тяжкого вреда здоровью грозит уже не два, а четыре года тюрьмы, а в случае с погибшими — не семь, а все девять.

Таким образом скрывшиеся после дорожного инцидента «рулевые» будут приравниваться к водителям, управлявшим транспортными средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Иными словами, покидать место происшествия и трезветь, чтобы потом избежать более сурового наказания у хитро выдуманных выпивох за рулем уже не получится.