За оставление места ДТП будут сажать в тюрьму

Высшая судебная инстанция решила, что если пьяный водитель устроил ДТП, сбежал с места происшествия и явился в полицию только окончательно протрезвев, установить его алкогольное опьянение не представляется возможным. И это не нравится самим судьям.
Конституционный суд РФ рекомендовал законодателям ужесточить наказание за оставление места ДТП, в котором пострадали люди. Сегодня высшая судебная инстанция вынесла решение по достаточно резонансному делу. Суть его была в том, что водитель из Ивановской области не справился с управлением и устроил аварию, в которой погибли два из пяти его пассажиров. После этого он сбежал с места происшествия и чуть ли не год скрывался от правосудия. Судя по показаниям свидетелей и прочим доказательствам, имевшим место в судебном деле, «герой» в момент ДТП был изрядно пьян. Однако когда он в конце концов предстал перед судом, доказать с точки зрения медицины факт алкогольного опьянения виновника аварии в момент ее совершения оказалось уже невозможно.
Камнем преткновения это обстоятельство стало потому, что по статье 264 УК, за причинение смерти двух и более лиц в ДТП полагается до 7 лет заключения. А если при этом виновник был еще и пьян, то уже от 4 до 9 лет. Таким образом, у пьяного аварийщика были все резоны сбежать с места аварии и сдаться правоохранителям только после полного отрезвления. Напомним, что уголовное преследование по вышеназванной статье грозит и за тяжкие повреждения, причиненные по вине «организатора» ДТП — до 2-х лет заключения когда он был трезв и до 4-х в случае установленного опьянения.
В общем, сбегать с места происшествия и трезветь имеются у любого пьяного аварийщика: «права» в любом случае отберут, а уголовный срок будет заметно меньше. Рассмотрев «ивановское дело», Конституционный суд все-таки решил, что по существующим нормам российского права без медосвидетельствования считать человека пьяным все-таки нельзя. Однако, как сообщила пресс-служба КС, суд признал, что «это ставит их (сбежавших аварийщиков — ред.) в более выгодное положение по сравнению с водителями, оставшимися на месте аварии. <…> В этой части данное законоположение не соответствует Конституции».
Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, после оглашения вердикта, заявил, что разрешить эту коллизию должен законодатель. Первый вариант, предложенный им подразумевает возврат к старой редакции ст. 264 УК. До 2009 года в ней не было подпунктов, разделяющих наказание для пьяных и трезвых. Дифференциация размера наказания оставлялась на усмотрение конкретного судьи — по совокупности отягчающих обстоятельств. Другой путь, предложенный Зорькиным, как передает Коммерсант, — усиление ответственности за оставление места ДТП. С нынешнего административного лишения «прав» на полтора года до какого-либо уголовного наказания.