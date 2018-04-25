За оставление места ДТП будут сажать в тюрьму

Конституционный суд РФ рекомендовал законодателям ужесточить наказание за оставление места ДТП, в котором пострадали люди. Сегодня высшая судебная инстанция вынесла решение по достаточно резонансному делу. Суть его была в том, что водитель из Ивановской области не справился с управлением и устроил аварию, в которой погибли два из пяти его пассажиров. После этого он сбежал с места происшествия и чуть ли не год скрывался от правосудия. Судя по показаниям свидетелей и прочим доказательствам, имевшим место в судебном деле, «герой» в момент ДТП был изрядно пьян. Однако когда он в конце концов предстал перед судом, доказать с точки зрения медицины факт алкогольного опьянения виновника аварии в момент ее совершения оказалось уже невозможно.

Камнем преткновения это обстоятельство стало потому, что по статье 264 УК, за причинение смерти двух и более лиц в ДТП полагается до 7 лет заключения. А если при этом виновник был еще и пьян, то уже от 4 до 9 лет. Таким образом, у пьяного аварийщика были все резоны сбежать с места аварии и сдаться правоохранителям только после полного отрезвления. Напомним, что уголовное преследование по вышеназванной статье грозит и за тяжкие повреждения, причиненные по вине «организатора» ДТП — до 2-х лет заключения когда он был трезв и до 4-х в случае установленного опьянения.