Скрывшихся с места ДТП будут сажать в тюрьму

В Уголовном кодексе РФ уже со следующего года может появиться новая статья, посвященная автомобилистам. В ней речь идет о водителях, которые убегают с места аварии, в которой пострадал человек. Об ожидаемых сроках введения новеллы в уголовное законодательство сообщил ТАСС. Министерство готовит карательные поправки в статью 264 УК РФ — «Нарушение ПДД и правил эксплуатации транспортных средств».

Речь, на самом деле, идет о водителях, которые совершают ДТП в пьяном виде. Дело в том, что опьянение является отягчающим обстоятельством, которое заметно увеличивает наказание виновнику. Например, если пострадавший в аварии остался жив, но получил получил тяжкий вред здоровью, трезвому виновнику грозит до 2-х лет тюрьмы, а пьяному аварийщику за то же самое «светит» уже до 4-х лет лишения свободы. Если есть погибшие в ДТП, то сроки для признанного пьяным организатора происшествия также сильно увеличиваются.

Поэтому у выпивших инициаторов аварий с пострадавшими имеется прямой резон немедленно скрываться с места инцидента, трезветь и только потом являться в распоряжение следствия.

Точный текст готовящихся поправок в УК пока не афишируется, однако скорее всего, они будут аналогичны тому, как трактует отказ от медосвидетельствования КоАП: не захотел «дуть в трубочку» — будем считать тебя априори пьяным со всеми вытекающими последствиями.

В УК же вполне может появиться фраза, о том, что скрывшийся с места аварии с пострадавшими водитель будет считаться пьяным по определению. Опять же, — со всеми вытекающими для него правовыми последствиями.