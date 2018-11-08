Пять типичных городских ловушек ГИБДД

С одной стороны, в населенном пункте совсем уж наглых «подстав» со стороны не особо разборчивых в методах работы сотрудников ДПС вроде бы не ждешь — все-таки свидетелей вокруг хватает. Однако в реальности возможно все: ради лишнего десятка-другого штрафных протоколов или возможности «вымутить» взятку, служивые, порой, способны на многое.
Максим Строкер

Одна из классических ловушек — узкая улочка со сплошной осевой линией, по которой ходит рейсовый автобус. Остановочных карманов не предусмотрено, и когда общественный транспорт высаживает пассажиров, следующим за «басам» машинам приходится терпеливо ждать. Или осуществлять маневр «объезд препятствия» — слева от стоящего на остановке автобуса с выездом на «встречку».

НЕ ПРЕПЯТСТВИЕ — НЕ ОБЪЕДЕШЬ

Водитель при этом уверен, что в худшем случае ему грозит лишь штраф в 1500 рублей по ч.3 ст. 12.15 КоАП. На самом деле, автобус в данном случае не сломался и не припаркован, то есть не является препятствием, а потому за его объезд по «встречке» в момент посадки-высадки пассажиров по ч. 4 той же ст. 12.15 КоАП полагается 4—6 месяцев лишения «прав» или штраф 5000 рублей. А это уже повод для отдельной и многозначительной беседы сотрудника с незадачливым водителем.

10 сантиметров встречки

У работников городской ДПС есть и иного типа «кормные места». Обычно это либо перекресток, где многие авто уходят налево, либо выезд из многоквартирного жилого комплекса, либо парковки торгового центра — там, где машины при повороте наезжают одним или двумя колесами на сплошную осевую разметку. Любой сотрудник ГИБДД, увидев подобный маневр, немедленно «порадует» водителя, что тот хоть немного, хоть 10 сантиметров, но проехал по «встречке».

А это означает угрозу лишения «прав» с сопутствующей моменту коррупционной составляющей. За пару-тройку часов дежурства в подобном месте в час-пик тренированный экипаж ДПС может «нарубить» не менее пары сотен тысяч рублей себе в карман.

Примерно по той же схеме сотрудники «работают» в местах, где половина дороги перекопана из-за аварии на какой-нибудь подземной коммуникации, а временная разметка и знаки соответствующим образом не выставлены. Люди объезжают «раскопки» по встречной полосе через сплошную осевую и оказываются в руках наряда ДПС. Сообразительные отделываются штрафом за объезд «в нарушение правил». Менее подкованные в тонкостях КоАП становятся жертвами развода на деньги «за выезд на встречку».

ЛОВКОСТЬ РУК

Другой способ гарантированно «нарубить» с водителей кучу штрафов не требует даже присутствия живых полицейских. Достаточно припарковать коммунальный грузовик или трактор перед самым съездом с магистрали, контролируемым камерой автоматической фиксации. Машины, идущие на поворот, будут вынуждены объезжать это препятствие и с формально-камерной точки зрения осуществлять поворот направо не из крайнего правого ряда. Это стоит 500 рублей штрафа по части 1 статьи 12.16 КоАП. Немного, зато «клиентов» — сотни…

Осторожно — желтый!

Существует еще одна, не вполне тривиальная, но рабочая полицейская «ловушка». Экипаж ГИБДД базируется за перекрестком, где часто «проскакивают» на желтый сигнал светофора, и отлавливает таких лихачей одного за другим. Ведь ПДД утверждают, что желтый — запрещающий движение сигнал. А это — 1000 рублей штрафа по 12.12 КоАП. Повторное «попадание» на эту статью — вплоть до лишения «прав» на полгода. Опытный сотрудник ДПС с удовольствием и профитом для своего кошелька пообщается с таким нарушителем!

встречная полоса, проезд на красный, штрафы, лишение прав, ПДД, КоАП, ГИБДД
8 ноября 2018
2293