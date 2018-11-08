Пять типичных городских ловушек ГИБДД

Одна из классических ловушек — узкая улочка со сплошной осевой линией, по которой ходит рейсовый автобус. Остановочных карманов не предусмотрено, и когда общественный транспорт высаживает пассажиров, следующим за «басам» машинам приходится терпеливо ждать. Или осуществлять маневр «объезд препятствия» — слева от стоящего на остановке автобуса с выездом на «встречку».

НЕ ПРЕПЯТСТВИЕ — НЕ ОБЪЕДЕШЬ

Водитель при этом уверен, что в худшем случае ему грозит лишь штраф в 1500 рублей по ч.3 ст. 12.15 КоАП. На самом деле, автобус в данном случае не сломался и не припаркован, то есть не является препятствием, а потому за его объезд по «встречке» в момент посадки-высадки пассажиров по ч. 4 той же ст. 12.15 КоАП полагается 4—6 месяцев лишения «прав» или штраф 5000 рублей. А это уже повод для отдельной и многозначительной беседы сотрудника с незадачливым водителем.

10 сантиметров встречки

У работников городской ДПС есть и иного типа «кормные места». Обычно это либо перекресток, где многие авто уходят налево, либо выезд из многоквартирного жилого комплекса, либо парковки торгового центра — там, где машины при повороте наезжают одним или двумя колесами на сплошную осевую разметку. Любой сотрудник ГИБДД, увидев подобный маневр, немедленно «порадует» водителя, что тот хоть немного, хоть 10 сантиметров, но проехал по «встречке».

А это означает угрозу лишения «прав» с сопутствующей моменту коррупционной составляющей. За пару-тройку часов дежурства в подобном месте в час-пик тренированный экипаж ДПС может «нарубить» не менее пары сотен тысяч рублей себе в карман.